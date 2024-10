Hamburgada do Bem do Recife celebra edição especial para o Dia das Crianças no COMPAZ

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Hamburgada do Bem no Recife realizou mais uma edição em comemoração ao Dia das Crianças, neste último sábado (12), desta vez no COMPAZ Atriz Leda Alves, no bairro do Pina. A ação mobilizou 300 voluntários que ajudaram a tornar esta data ainda mais especial e marcante para 300 crianças, com muita diversão e solidariedade.

Mais de 770 hambúrgueres foram distribuídos para as crianças, recebidas das comunidades da área do Pina, onde foram acompanhadas pelos voluntários, que se dividiram em equipes para as atividades do evento. Os voluntários trabalharam com muito carinho na confecção dos hambúrgueres, recepção, recreação, oficinas, segurança, organização e na preparação de um espaço cheio de doces, a ‘Docelândia’. As crianças também receberam atendimento odontológico promovido pelo Sorriso de Amor e o CRO, que levou estudantes e dentistas para realizar avaliação, escovação e aplicação de flúor.

“Fazer parte da Hamburgada do Bem é criar uma oportunidade única de, através de um simples combo de hambúrguer com batata frita, trazer alegria para centenas de crianças. Nós, do time da cozinha, temos como lema levar amor, carinho e empatia através do alimento que distribuímos. Ao final da ação, o maior orgulho é saber que contribuímos para tornar o dia dessas crianças o mais feliz do mês, com atividades divertidas e, claro, o melhor hambúrguer que já provaram. Fazer voluntariado é exercer compaixão pelo próximo”, conta Everton Teixeira, Chef de cozinha, especialista em comida regional, buffet, consultorias e instrutor técnico.

A iniciativa da Hamburgada do Bem vai além de entregar o seu símbolo, o hambúrguer, e funciona quase que como uma desculpa para levar uma experiência de alegria e amor às crianças através do lazer, informação e saúde.

“A Hamburgada tem cumprido o propósito de garantir às crianças direitos como comida, diversão e arte nas ações propostas. Isso conta com a força do voluntariado. Seja voluntário na Hamburgada ou em algum projeto próximo à sua casa, ajude quem mais precisa”, conta Yablans Nascimento, líder da Hamburgada do Bem no Recife.

Para continuar a missão de transformar a vida de pessoas em vulnerabilidade social, o projeto conta com a ajuda de empresas parceiras e mobilização social. Para saber como participar sendo um voluntário, visite as redes sociais da Hamburgada do Bem (@hamburgadadobem). Para ajudar doando nas próximas ações do Recife, o pix é pix_recife@hamburgadadobem.com.br. As inscrições para os voluntários começam na próxima semana, para a Hamburgada do Bem Natalina, prevista para o dia 15 de dezembro.