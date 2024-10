Beatificação e Canonização da pernambucana Irmã Adélia avança no Vaticano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Processo de Beatificação e Canonização de Irmã Adélia deu um passo significativo com a entrega oficial da documentação que encerra a fase diocesana ao Dicastério para as Causas dos Santos, no Vaticano.

A cerimônia de entrega ocorreu nesta quinta-feira (17), e contou com a presença da Superiora-Geral do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, Irmã Eulalia Maria, da Superiora Provincial, Irmã Cleonice Santos, do Postulador da Causa, Frei Jociel Gomes, e do Presidente da Comissão Histórica e Arquivística, Prof. Dr. Carlos André Moura.



Durante o encontro, Irmã Eulalia Maria destacou a importância desse momento para a igreja do Brasil:

"Este é um marco histórico para o Instituto das Religiosas da Instrução Cristã. A entrega desses documentos ao Vaticano é fruto de anos de dedicação e fé, e acreditamos que a vida e o exemplo de Irmã Adélia são um verdadeiro testemunho de santidade e serviço ao próximo."

Encontro com o Papa Francisco

Além da entrega dos documentos, a comissão participou, no dia 16 de outubro, de uma audiência pública com o Papa Francisco.

Sobre esse momento, Irmã Cleonice Santos comentou. "Estar diante do Papa Francisco e entregar a ele o testemunho da vida de Irmã Adélia é uma experiência que nos enche de esperança e gratidão”.

Com a conclusão da fase diocesana, o processo entra agora na fase romana, onde o Vaticano dará continuidade ao estudo das virtudes heroicas, dos depoimentos, dos relatos de graças alcançadas e de todos os aspectos necessários para que a Igreja avance no reconhecimento oficial da santidade de Irmã Adélia, que poderá ser a primeira santa pernambucana.

A memória dos 11 anos da Páscoa definitiva de Irmã Adélia foi precedida pela realização de um tríduo, celebrado entre os dias 10 e 12 de outubro, com orações e missas presididas por bispos e padres convidados.

O evento foi uma ocasião especial para relembrar a vida de uma serva humilde que dedicou sua vida a transmitir o Evangelho e a acolher aqueles que mais precisavam.

IRMÃ ADÉLIA

Maria da Luz, que se tornou Irmã Adélia, teve uma experiência marcante com Nossa Senhora, que transformou a história dela. Sua vida foi marcada por uma devoção inabalável, serviço aos necessitados e a graça de uma cura.

Em 2013, aos 90 anos, Irmã Adélia faleceu, deixando um legado de amor, compaixão e fé profunda.

Aparições

No dia 6 de agosto de 1936, na Aldeia Guarda, no povoado de Cimbres, em Pesqueira, Agreste de Pernambuco, Maria da Luz Teixeira de Carvalho, conhecida como Irmã Adélia, e a amiga Maria da Conceição receberam pela primeira vez a visita de Nossa Senhora da Graça.

Adolescentes na época, as duas catavam sementes de mamona quando foram tomadas pelo medo de serem atacadas pelo cangaceiro Lampião e o bando dele, que agiam na região com roubos e assassinatos.

Processo de Beatificação e Canonização:

De acordo com a Canção Nova, em qualquer diocese do mundo pode-se iniciar uma causa de canonização.

Para cada causa é escolhido pelo bispo um postulador, espécie de advogado, que tem a tarefa de investigar detalhadamente a vida do candidato para conhecer sua fama de santidade.

Quando a causa é iniciada, o candidato recebe o título de "Servo (a) de Deus", como é o caso da Irmã Adélia. O primeiro processo é o das virtudes ou martírio.

Este é o passo mais demorado porque o postulador deve investigar minuciosamente a vida do Servo de Deus.

Em se tratando de um mártir, devem ser estudadas as circunstâncias que envolveram sua morte para comprovar se houve realmente o martírio. Ao terminar este processo, a pessoa é considerada "Venerável".

O segundo processo é o milagre da beatificação. Para se tornar beato é necessário comprovar um milagre ocorrido por sua intercessão.

No caso dos mártires, não é necessária a comprovação de milagre. Irmã Lindalva passou a ser Venerável em 16 de dezembro de 2006, quando o decreto do seu martírio como serva de Deus foi promulgado. Agora é aguardada a cerimônia da beatificação, já que ela é dispensada de milagre.

O terceiro e último processo é o milagre para a canonização. Este tem que ter ocorrido após a beatificação. Comprovado este milagre o beato é canonizado e o novo Santo passa a ser cultuado universalmente.