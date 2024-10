Petrolina registra maior chuva em um único dia dos últimos 30 anos, diz Defesa Civil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), choveu 117mm até as 5h da manhã de hoje.

A cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, registrou, na madrugada desta sexta-feira (18), a maior chuva do município, em um único dia, dos últimos 30 anos.

De acordo com a prefeitura, os bairros que registraram o maior volume de chuvas foram o José e Maria com 117mm, Gercino Coelho, 116 mm, Jardim São Paulo, que registrou 98 mm e Cohab Massangano, com 102,4 mm.

A Defesa Civil informou que esse volume de chuva não era esperado para a cidade.

Limpeza e drenagem após a chuva

A prefeitura de Petrolina realizou um serviço de limpeza e drenagem após a histórica chuva desta sexta-feira (18).

Equipes da prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), realizaram intervenções emergenciais para minimizar os transtornos ao longo de todo o dia.

Chuva em Petrolina - Deivid Menezes/Prefeitura de Petrolina

A prefeitura confirmou, ainda, o trabalho de drenagem da Lagoa do Jatobá. A área é um dos principais gargalos no período chuvoso no perímetro urbano.

O poder executivo municipal também disse que as principais demandas registradas foram alagamento de ruas, obstrução de vias e invasão de água em algumas residências.

Cuidados em períodos de chuva:

A Defesa Civil orientou sobre cuidados a serem tomados nesse período de chuva:

Evitar se abrigar em baixo de árvores;

Evitar transitar em áreas alagadas, o volume de água pode esconder buracos e ocasionar acidentes;

Caso more em locais de risco de alagamento, proteger os documentos em sacos plásticos;

Colocar alimentos longe de produtos de limpezas e elevar o nível dos móveis;

Além de desligar a rede geral de energia.

APAC faz alerta para Sertão

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (APAC) emitiu um alerta para o Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco, indicando a continuidade das chuvas de intensidade moderada com pancadas fortes.

O aviso deve ser considerado para esta sexta-feira (18) e amanhã, sábado (19). A agência destaca que é importante acompanhar os avisos e seguir orientações da Defesa Civil de cada cidade.

"A Apac informa que uma convergência de umidade, proveniente da região central do Brasil, em associação com a confluência dos ventos em baixos níveis atmosféricos, estão favorecendo pancadas de chuva em todo o Sertão Pernambucano.

Por isso, a previsão se mantém: continuidade de chuvas de intensidade moderadas, com pancadas fortes em algumas localidades ao longo da sexta-feira e sábado", diz o alerta.