Dia do Servidor Público: confira o que abre e fecha no Recife

Em comemoração aos trabalhadores do serviço público, celebrado na próxima segunda-feira (28), algumas atividades oferecidas pela Prefeitura do Recife terão horários de funcionamento alterados, em razão do ponto facultativo.

Pensando nisso, como forma de se programar, veja quais serviços estarão disponíveis abaixo.

Dia do Servidor Público no Recife

Devido ao Dia do Servidor Público, celebrado nesta segunda-feira (28), diversas secretarias e órgãos municipais da Prefeitura do Recife terão horários de funcionamento alterados em razão do ponto facultativo.

As feiras livres, mercados públicos e parques urbanos seguirão abertos com atendimento à população.

O Hospital Veterinário do Recife (HVR) estará de portas abertas, das 7h às 13h, para atendimentos de urgência.

As unidades dos CRAS, CREAS, Rede Compaz, a sede da CTTU e outras repartições da administração direta e indireta estarão fechadas. Confira os detalhes, por categoria, abaixo:

EDIFÍCIO-SEDE

O edifício-sede da Prefeitura estará fechado nesta segunda-feira (28) em comemoração ao Dia do Servidor Público.

As atividades do prédio e o atendimento ao público serão retomados normalmente na terça-feira (29).

SAÚDE

Os serviços de urgência e emergência permanecem funcionando 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), e no Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).

O Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado, estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas.

O Centro Sony Santos, anexo ao HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero, vítimas de violência.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) funcionará de plantão por meio do WhatsApp 3355-7712, das 8h às 17h.

A vacinação de influenza e atualização de calendário vacinal funcionará nos seguintes horários: shopping Riomar (Pina), shopping Recife (Boa Viagem) e shopping Boa Vista, das 09h às 19h.

MULHER

Os equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estarão fechados na segunda-feira (28).

As exceções são o Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, nº 122, em Santo Amaro, que funciona de domingo a domingo, 24h por dia; e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, localizado na Av. Recife, nº 700, em Areias, que atende todos os dias, das 7h às 19h.

Os demais serviços e atividades serão retomados normalmente na terça (29).

TURISMO E LAZER

Nesta segunda-feira (28), os parques públicos estarão abertos normalmente. Aqueles que forem aproveitar o final de semana na cidade irão contar com passeios em diferentes modais pelo projeto de sensibilização turística Olha! Recife.

As inscrições são pelo site www.olharecife.com.br, a partir desta sexta-feira. Já a Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará montada no domingo, das 7h às 16h, oferecendo um percurso privilegiado por atrativos turísticos da cidade.

ESPORTES

As unidades da Academia Recife estarão fechadas nesta segunda (28). O mesmo esquema se aplica ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão).

CULTURA

Os espaços culturais mantidos pela Prefeitura do Recife não abrem às segundas.

MERCADOS E FEIRAS

As feiras livres e os mercados públicos funcionam normalmente de segunda a sábado, das 6h às 18h.

TRÂNSITO

Os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800 081 1078.

A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na terça-feira (29), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

As exceções de funcionamento são o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão.

Também mantêm o seus serviços os restaurantes populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, que permanecem com a oferta de refeições para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE

Nesta segunda-feira (28), o Hospital Veterinário do Recife funciona em expediente diferenciado, aberto das 7h às 13h, para urgências.

COMPAZ

A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechadas na próxima segunda-feira (28), em virtude do feriado do Dia do Servidor Público.

MEIO AMBIENTE

O Jardim Botânico do Recife estará fechado nesta segunda-feira (28). O espaço volta com a sua programação normal a partir da terça-feira (29), das 9h às 15h, com entrada gratuita.

PROCON

Em virtude do feriado do Dia do Servidor, não haverá expediente na sede do Procon Recife, situada na Rua do Imperador, 491, bairro de Santo Antônio.

Os postos de atendimento do órgão, localizados nos Compaz (Ariano Suassuna, no Cordeiro; Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Dom Hélder, no Coque, Paulo Freire, no Ibura, e Leda Alves, no Pina) também estarão fechados e o atendimento retorna na terça-feira (29), a partir das 8h.

OUVIDORIA

Não haverá expediente, nem teleatendimento, na Ouvidoria Geral do Município no dia 28, feriado dedicado ao servidor municipal.

Os registros poderão ser realizados nos demais canais: e-mail (ouvidoria@recife.pe.gov.br), App Conecta Recife e o portal da Ouvidoria. (https://ouvidoria.recife.pe.gov.br/).

PROCURADORIA MUNICIPAL

Não haverá expediente nas Procuradorias Geral do Municipal e da Fazenda Municipal do Recife nesta segunda-feira (28), em função do Dia do Servidor Público.

Dia do Servidor Público no Brasil

Dia do Servidor Público foi criado durante o governo do presidente Getúlio Vargas e as leis com direitos e deveres desses funcionários foram instituídas em 28 de outubro de 1939, motivo pelo qual é o dia da comemoração desse profissional.

O artigo 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determina que 28 de outubro é oficialmente o Dia do Servidor Público no Brasil.

Os servidores públicos são responsáveis pela promoção da cidadania e fortalecimento da democracia. Ao servir à sociedade, esse profissional garante o direito dos brasileiros de terem acesso a serviços públicos de qualidade.

É uma nobre missão e, por isso, os servidores públicos merecem toda a nossa admiração e respeito.

Ponto facultativo

Neste ano, o Dia do Servidor Público cai numa segunda-feira, um dia após a realização do segundo turno das eleições em 51 municípios brasileiros.

Para evitar um número alto de abstenção no segundo turno das eleições, alguns governos estaduais mudaram a data do ponto facultativo do Dia do Servidor Público. Veja:

Ceará (21 de outubro);

Pará (30 de outubro);

Goiás (1º de novembro);

Paraíba (1º de novembro);

Rio Grande do Norte (1º de novembro);

Rio Grande do Sul (1º de novembro);

Sergipe (1º de novembro);

Tocantins (1º de novembro);

e Mato Grosso do Sul (14 de novembro).

Ou seja, nesses estados não haverá ponto facultativo na administração pública federal no dia 28 de outubro, que permanece como um dia normal de trabalho.

A folga ocorrerá nas novas datas determinadas pelos respectivos governos estaduais.