Recife se torna centro de debate internacional sobre economia circular

Nos dias 6, 7 e 8 de novembro, a cidade de Recife receberá o Brazilian Circular Hotspot 2024, evento que reúne especialistas e representantes empresariais e governamentais de todo o mundo para discutir os desafios e oportunidades da transição para uma economia mais circular. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Economia Circular (Ibec), o evento será sediado pela primeira vez no Brasil e acontecerá no Centro Cultural Cais do Sertão. Entre os principais temas de debate, estão os avanços do Brasil rumo à circularidade, a transformação dos atuais processos produtivos, os papéis do governo e da indústria, o financiamento da transição circular, as mudanças necessárias de valores e atitudes, e o redesenho de produtos, serviços e relações comerciais.

Criado na Holanda, o ‘Circular Economy Hotspot’ já conta com mais de dez edições, em países como Bélgica, Escócia, Chile e África do Sul. A primeira edição no Brasil já está registrada como parte da série de eventos oficiais que antecedem o Fórum Mundial de Economia Circular, que será realizado em São Paulo em 2025. O objetivo é fomentar cada vez mais o debate, promover trocas de conhecimento com especialistas internacionais e servir de base para a elaboração de planos de ação impulsionando o desenvolvimento de negócios circulares adaptados à realidade brasileira.

Alguns palestrantes confirmados no Brazilian Circular Hotspot são: Arno Behrens (Banco Mundial); Ladeja Godina (European Circular Economy Stakeholder Platform); Catherine Barth (Nordic Circular Hotspot), Gabriella Waibel (Policy Officer para Economia Circular da European Commission), Marcio Henriques (BNDES), Carlos Andre Cavalcanti (Complexo de Suape), Kari Herlevi (Sitra/Finlandia) entre outros. A programação conta com painéis, mesas de debate, workshops e reuniões multilaterais.

O evento tem o apoio institucional do Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais (SAESPRI); do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); e do Porto Digital. Na esfera internacional, a União Europeia no Brasil, a plataforma europeia de economia circular (ECESP), o programa Greenova e a Sitra cooperam com a conferência.

Para Beatriz Luz, presidente do Instituto Brasileiro de Economia Circular e organizadora do evento, a realização do Circular Hotspot no Brasil é fundamental para destacar o papel do País na transição para uma economia circular e fomentar a colaboração necessária para enfrentar desafios regionais.



"Um evento como esse no Nordeste brasileiro coloca a região como centro do debate para o País, destacando a diversidade e a potência da circularidade para a geração de empregos e novos negócios. Quando fomos procurados pelos especialistas da Holanda, referência global no tema, para realizar o evento, foi reconhecida a importância do Brasil na América Latina e a relevância dos países latino americanos na agenda circular. Estamos promovendo um espaço colaborativo para discutir soluções práticas que se adaptem às particularidades brasileiras e possam ser replicadas em outros países".



Por que a economia circular?



O Brazilian Circular Hotspot foi estruturado para ser um marco no país, inspirando e preparando a sociedade para a transição circular em um momento em que o Brasil avança nas discussões e decisões sobre o tema.

Segundo o Global Resources Outlook 2024, a extração de recursos continua a crescer quase 400% desde 1970, o que significa que a taxa de crescimento de extração de recursos supera os ganhos de eficiência e recuperação de materiais secundários por um fator de 2 a 3. 80% do impacto de um produto pode ser resolvido na fase de design. O evento quer incentivar o desenvolvimento de planos de ação para um novo modelo econômico, que já é prioridade número 1 na Europa.

A economia circular pode gerar até R$ 7,2 trilhões em benefícios anuais até 2030 relativos a mudanças como menores custos de manutenção, aumento da vida útil de produtos e seus componentes, e compartilhamento de infraestrutura.

No final de 2023, o Brasil entrou para a Coalizão de Economia Circular para a América Latina e Caribe e no mês passado, o IBEC se tornou a 1ª organização da sociedade civil brasileira a fazer parte. A Nova Indústria Brasil, lançada em janeiro de 2024 com o objetivo de impulsionar a indústria nacional até 2033, considera a economia circular como uma ação relevante e foi inserida como um dos eixos prioritários no Plano de Transição Ecológica. Em junho deste ano, o governo brasileiro lançou a Estratégia Nacional de Economia Circular.



Três dias de evento, três dimensões da economia circular

O Brazilian Circular Hotspot terá três dias de evento e cada um será focado em uma temática específica e complementar. Os debates contarão com representantes dos setores público e privado, da academia e de empresas diversas, para promover visões multilaterais sobre o novo modelo econômico.

No dia 6 de novembro, o evento terá como foco a necessidade de transformar os processos produtivos para atender à economia circular, discutindo circularidade nas indústrias, a transição para um novo modelo produtivo no Brasil, o financiamento dessa mudança e apresentará a visão regional estabelecida de forma colaborativa pelos membros da coalizão.

Já no dia 7, os painéis abordarão a necessidade de mudanças profundas nos valores e comportamentos de empresas, governos e consumidores, trazendo à tona novas formas de produção e consumo, diretrizes técnicas e legais, e o papel do marketing, das políticas públicas e da governança na integração de atores promovendo uma responsabilidade compartilhada.

O último dia do Brazilian Circular Hotspot vai enfatizar o redesenho de produtos e serviços, considerando que o design e a inovação precisam atender aos princípios da economia circular. As conversas trarão a importância de criar soluções que combinem desempenho com sustentabilidade, o papel das cidades na promoção da circularidade e as implicações globais das discussões do G20 e da COP30 para a economia circular.



As inscrições para o Brazilian Circular Hotspot 2024 estão abertas por meio do site https://www.ibec-circular.org/bch24.