Obra da Compesa no Coque prevê a implantação de mais de 30 mil metros de rede coletora

O presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Alex Campos, visitou nesta quarta-feira (30) o canteiro de obras de esgotamento sanitário na comunidade do Coque, bairro Ilha Joana Bezerra, Zona Sul do Recife, onde os trabalhos estão acontecendo desde o início do ano.

Acompanhado do diretor de Mercado e Parceria da Companhia, Ricardo Torres, e do diretor de Contratos da BRK em Pernambuco, Sérgio Trentini, além de técnicos das duas empresas, o titular da estatal vistoriou o local onde está sendo construída uma das estações elevatórias de esgoto (sistema de bombeamento), no cruzamento entre as ruas Ibiporã e Cabo Eutrópio, (Praça Barreto Júnior).

Essa fase da obra irá beneficiar mais de 5 mil pessoas nos bairros de São José, Ilha Joana Bezerra e Cabanga até setembro de 2025, prazo previsto para a conclusão dos trabalhos. Até o momento, já foram assentados 9.500 metros de tubos nos três bairros.

A obra faz parte da segunda etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário Cabanga (SES Cabanga), que prevê a implantação de mais de 30 mil metros de rede coletora, 2 mil metros de linha de recalque e cinco novas estações elevatórias de esgoto. Com um investimento de R$ 52 milhões, a obra beneficiará cerca de 15 mil pessoas nos bairros Ilha da Joana Bezerra, Coque, Cabanga e, posteriormente, também o bairro do Pina e parte do Prado e Bongi.

Quando a obra estiver pronta, os esgotos desses bairros serão coletados e direcionados para Estação de Tratamento (ETE) Cabanga, a primeira estação de tratamento implantada no Recife, em 1959, e hoje a principal unidade em operação da Região Metropolitana do Recife (RMR), com capacidade para tratar 1000 l/s.

Com o objetivo de elevar a qualidade do efluente final tratado, a unidade está passando por uma ampliação. Entre as obras de melhoria, foram incluídas novas etapas para a remoção de carga orgânica e desinfecção. Ao final, espera-se uma eficiência de, no mínimo, 90% do efluente tratado.

“Para dar mais celeridade às obras da BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, firmamos um memorando de entendimento (MoU) que inclui a retomada dos investimentos e a formação de um grupo de trabalho. A partir de agora, vamos avançar na execução dessas intervenções com vistas à ampliação dos serviços de esgotamento sanitário nas 14 cidades da RMR e a cidade de Goiana, na Mata Norte, atendidas pelo programa, um grande anseio da população pernambucana”, ressaltou o presidente da Compesa, Alex Campos.

O diretor de contratos da BRK em Pernambuco, Sérgio Trentini, também compartilha a importância dos avanços nos indicadores de cobertura de esgotamento sanitário. “No Brasil, uma a cada duas pessoas tem acesso à rede coletora de esgoto e queremos contribuir com a mudança dessa realidade em Pernambuco, oferecendo um serviço de qualidade que traz benefícios à saúde das pessoas”, finalizou.