Charge do JC sensibiliza internautas no Dia de Finados: "delicadeza"

Trabalho do chargista Thiago Lucas foi elogiado e recebeu uma onda de comentários saudosos de pessoas que se identificaram com a imagem

O Dia de Finados é marcado por lembranças e memórias das pessoas queridas que já partiram, e a charge do JC deste sábado (2) conseguiu representar bem esse sentimento, sensibilizando os internautas nas redes sociais.

A imagem, feita pelo chargista Thiago Lucas, mostra uma pessoa ajoelhada ao lado de um túmulo, que tem o formato de uma peça de quebra-cabeças. Acima da personagem, um balão de fala diz: "Você faz uma falta..."

O detalhe é que a pessoa que visita o cemitério está vestindo uma camisa com um coração no centro, com uma parte faltando: exatamente no formato da peça do quebra-cabeças do túmulo.

Publicada no Instagram do JC, a charge gerou uma onda de comentários saudosos, de pessoas que se identificaram com a situação.

Confira os comentários sobre a charge do JC no Dia de Finados:

"Que charge mais linda! A importância daqueles que já se foram, mas que permanecem nos nossos corações vivos", disse a usuária Edith Rodrigues.

"Parabéns ao criador dessa imagem! Para quem perdeu alguém que ama, sabe a dor que sente", comentou Lilian Letícia, que lembrou a perda da mãe.

"Esta saudade é tão dolorosa que não pode ser dita em palavras", resumiu a seguidora Maria Pereira.

A internauta Ane Ebrahim agradeceu pelo trabalho do chargista.

"Thiago, muito obrigada pela lembrança de nossas famílias atípicas. Obrigada pela delicadeza de lembrar do que todos admiram, mas nunca desejam a nossa vida. Obrigada por lembrar da dor de cada mãe que tenha perdido o seu filho. Simplesmente obrigada", escreveu.

Diversos outros seguidores relembraram nos comentários os entes queridos que já partiram, publicaram letras de músicas sobre saudade, entre outros.