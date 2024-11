Banheiros fechados para almoço e escadas quebradas: comerciantes e banhistas denunciam problemas da orla de Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Obra de requalificação da Orla do Recife conta com investimento de cerca de R$ 100 milhões e tem prazo de 18 meses. Serão requalificados 11 km

A orla do Recife ainda é um dos grandes desafios da cidade. Cartão postal que completou 100 anos em outubro de 2024, a Orla de Boa Viagem, na Zona Sul, ainda é cenário de insegurança e falta de infraestrutura, de acordo com comerciantes e visitantes.

À TV Jornal, frequentadores denunciaram problemas como escadas que dão acesso à praia quebradas e banheiros com horário de funcionamento reduzido, mesmo com movimento nas primeiras horas da manhã na via - alguns deles abrem a partir das 10h e fecham em horários de almoço (11h às 12h) e jantar (16h50 às 17h50).

Banhistas e comerciantes da Orla de Boa Viagem denunciaram horário de funcionamento reduzido nos banheiros - Guga Matos/JC Imagem

Em nota, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) informou que, “devido à ampliação da rede de banheiros da orla, que saltou de 11 para 19 unidades, o horário de funcionamento dos equipamentos varia de acordo com o fluxo de uso, bem como acordos feitos via conversações prévias com o comércio do entorno”.

A autarquia também esclareceu que “a medida visa garantir mais eficiência dos serviços de limpeza e manutenção, bem como objetiva maior economicidade para os cofres públicos e evitar a ociosidade de recursos humanos da área de serviços gerais”.

Escadarias que dão acesso à praia de Boa Viagem estão quebradas - Guga Matos/JC Imagem

Outro problema apontado foi o despejo de esgoto na ciclofaixa da Avenida Boa Viagem - um dos principais corredores viários da Zona Sul do Recife.

De acordo com a Prefeitura do Recife, “a orla da cidade ainda não possui uma rede coletora de esgoto, cuja responsabilidade é da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa)”.

A gestão afirma que “na quarta etapa das obras do projeto Orla Parque, já iniciada, a gestão municipal vai executar toda a infraestrutura necessária ao longo dos 8 km da faixa litorânea, incluindo a instalação de um sistema de esgotamento sanitário interligado aos banheiros. Enquanto isso, a PCR realiza diariamente a limpeza das fossas utilizando caminhões especializados”.

INÍCIO DE OBRAS

As denúncias acontecem enquanto a gestão da Prefeitura do Recife dá início às obras do Projeto Orla Parque. Em entrevista ao SJCC no último dia 10 de outubro, o prefeito reeleito João Campos prometeu a inauguração de uma etapa da orla recifense a cada quatro meses.

A execução da obra conta com investimento de cerca de R$ 100 milhões tem prazo de 18 meses. Ao todo, serão requalificados 11 quilômetros da faixa que contempla as praias de Boa Viagem, do Pina e de Brasília Teimosa.

A entrega deve ser feita em etapas, tendo início na divisa com Jaboatão dos Guararapes, trecho onde as obras já começaram, e seguindo por toda a extensão. “Vamos ter, a partir do início do ano que vem, o cheiro da nova orla no ar. De 4 em 4 meses tem uma etapa inaugurada”, destacou o prefeito João Campos.

Durante a entrevista, Campos prometeu, ainda, a entrega de 30 chuveiros, sistema de água e de esgoto no trecho dos quiosques.

PROJETO ORLA PARQUE

O Projeto Orla Parque prevê a revitalização do calçadão, a construção de áreas de lazer, quadras poliesportivas e espaço para jogos de tabuleiro, além de outra Estação Praia Sem Barreiras e requalificação dos banheiros da orla.

O objetivo é integrar as praias de Boa Viagem, do Pina e de Brasília Teimosa, transformando a orla em um grande parque linear.

Projeto Orla Parque vai ocupar 11 km de extensão das praias de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa - Divulgação/PCR

Até o momento, já foram concluídas três etapas do projeto: a primeira, em março de 2023, entregou os últimos dos 60 quiosques de Boa Viagem reformados; a segunda, neste ano, reformou dez sanitários já existentes e construiu outros 11 ao longo da orla; e a terceira, requalificou a sede da Associação Esportiva Cultural Sereias Teimosas e os quiosques da Avenida Brasília Formosa e construiu a centralidade Porto Terra Nova, em Brasília Teimosa.

Na última semana, foram entregues novos pórticos semafóricos, infraestrutura que dá base à operação dos semáforos de trânsito, na Avenida Boa Viagem. Foram 29 pórticos, além de outros elementos que compõem a sinalização semafórica, como grupo focal com lâmpadas em LED, cabeamento e comunicação 4G.