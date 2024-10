Novos semáforos: Avenida Boa Viagem ganha novos pórticos semafóricos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O investimento da Prefeitura do Recife é de R$ 1,6 milhão e está sendo feito pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU)

A Avenida Boa Viagem, importante corredor viário de saída da Zona Sul do Recife, está ganhando novos pórticos semafóricos, que são a infraestrutura que dá base à operação dos semáforos de trânsito. A iniciativa compõe o projeto Orla Parque, que pretende revitalizar toda a orla da capital pernambucana e vem sendo desenvolvido pela gestão municipal há mais de um ano.

O investimento da Prefeitura do Recife é de quase R$ 2 milhões (R$ 1,6 milhão) e está sendo feito pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). São 29 pórticos, além de diversos elementos que compõem a sinalização semafórica, como grupo focal com lâmpadas em LED, cabeamento e comunicação 4G.

Os novos pórticos semafóricos modernizam as redes e, assim, deverão dar mais fluidez à circulação. Segundo a CTTU, a substituição dos equipamentos acontece devido ao desgaste natural dos equipamentos, acelerado pela ação da maresia na orla. Diariamente, 20 mil veículos circulam pela Avenida Boa Viagem.

PCR DIZ QUE EQUIPAMENTOS TÊM REFERÊNCIA MUNDIAL

Prefeitura do Recife instala novos pórticos semafóricos na Avenida Boa Viagem - Edson Holanda / PCR

Segundo a prefeitura, a definição do novo modelo de pórtico semafórico teve uma pesquisa de base a partir de estruturas utilizadas em outras cidades, inclusive em outros países, com características semelhantes às da Avenida Boa Viagem.

“A avenida tem largura de 10,5 m, 4 faixas de rolamento, além de calçadas e estrutura cicloviária. Nesta primeira etapa, cinco novos pórticos foram instalados, com design moderno, proporcionando maior visibilidade e segurança com a nova sinalização, os demais serão instalados de acordo com o cronograma do projeto”, afirmou a PCR.

PROJETO ORLA PARQUE

O Projeto Orla Parque vai requalificar toda a orla da capital pernambucana, integrando Boa Viagem e o Pina à Brasília Teimosa, totalizando 11 quilômetros de extensão, transformando-a num grande parque linear.

Prefeitura do Recife instala novos pórticos semafóricos na Avenida Boa Viagem - Edson Holanda / PCR

O projeto prevê a criação de centralidades, melhorias na segurança e iluminação, construção de novos banheiros, além de reforma de toda a estrutura física do calçadão e aumento da área verde.

A primeira etapa do Projeto Orla Parque foi concluída em março de 2023, quando foram entregues os últimos dos 60 quiosques de Boa Viagem completamente reformados.

Já a segunda etapa foi concluída este ano com a reforma dos dez sanitários existentes e a construção de outros 11, duplicando a quantidade de equipamentos disponíveis para uso da população ao longo de toda a extensão da orla.

A terceira etapa, também finalizada, incluiu a requalificação da sede da Associação Esportiva Cultural Sereias Teimosas, dos quiosques da Avenida Brasília Formosa e a construção da centralidade Porto Terra Nova, todos em Brasília Teimosa.