Corpo em decomposição é encontrado em apartamento revirado em Boa Viagem, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com informações da TV Jornal

O corpo de um motorista por aplicativo, de 29 anos, em avançado estado de decomposição foi encontrado na noite do domingo (3), em um apartamento à beira mar, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Ainda não se sabe a identidade dele.

O cadáver foi encontrado pelos próprios moradores do prédio, que sentiram um forte cheiro vindo do imóvel. Os vizinhos conseguiram entrar na residência por uma janela e contaram que o apartamento estava revirado.

Depois de localizarem o corpo, os moradores acionaram a polícia. Segundo ela, o homem apresentava um sangramento na cabeça e o apartamento estava revirado, com várias gavetas abertas.

Após realização de perícia, o cadáver foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar os fatos, e está tratando o caso como "morte a esclarecer".

Willames Bastos, que estava passando no local na noite anterior, contou à TV Jornal que percebeu a movimentação no local. "Foi por volta das 19h30, eu vi os moradores e resolvi voltar para ver o que era. Olhando pela janela, estava o corpo do rapaz estirado no chão e deu para sentir o mau cheiro. O apartamento estava todo revirado, mas ninguém sabe o que aconteceu".