Campanha Papai Noel dos Correios: você já pode adotar sonhos em formato de cartinhas

Os Correios iniciou, nesta terça-feira (5), a Campanha Papai Noel de 2024 para arrecadar e atender pedidos de presentes de diversas crianças em situação de vulnerabilidade. A iniciativa foi lançada no Compaz Miguel Arraes, na Zona Oeste do Recife, com alunos da Escola Municipal Nova Aurora, da Bomba do Hemetério, que escreveram seus pedidos e agora estão ansiosos, contando os dias para o Natal.

Qualquer criança de baixa renda também pode escrever sua cartinha até o dia 22 de novembro. O superintendente estadual dos Correios em Pernambuco, Ricardo Santos, participou do lançamento e destacou a importância da solidariedade na campanha, que completa 35 anos em 2024. “Por meio da Campanha Papai Noel dos Correios não apenas ajudamos a tornar real o sonho das crianças em ganhar um presente de Natal, mas também possibilitamos que madrinhas e padrinhos anônimos participem desse processo, sendo a Mamãe e o Papai Noel para cada um desses desejos”, afirmou Ricardo.

Como participar

Para adotar uma cartinha, basta acessar o blog da Campanha (blognoel.correios.com.br) e seguir as instruções. Em Pernambuco, o prazo para o envio das cartinhas vai até o dia 22 de novembro, já a adoção é até o dia 20 de dezembro. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente também até o dia 20/12, nas agências indicadas no blog.

A Campanha Papai Noel dos Correios, que nasceu da iniciativa dos carteiros em atender aos pedidos que chegavam em cartas ao Bom Velhinho, se consolidou como uma das maiores e mais tradicionais ações de Natal no País.

As cartas das crianças, com pedidos que vão de brinquedos simples a materiais escolares, já estão disponíveis para adoção nas agências participantes e no blog oficial da campanha (blognoel.correios.com.br), aguardando a generosidade dos padrinhos e madrinhas anônimos que tornarão o Natal de muitas crianças ainda mais especial.

Campanha Papai Noel dos Correios

No ano passado, a Campanha Papai Noel dos Correios registrou mais de 8 mil e oitocentas cartinhas em Pernambuco, com todas foram adotadas. A meta este ano é que o número de cartas passe de dez mil. A campanha é uma das principais iniciativas natalinas do Brasil.