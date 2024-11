SJCC dedica novembro a temas de inclusão e diversidade com programação especial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste mês, veículos do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação promovem debates sobre diversidade, com foco em raça, inclusão e equidade

Em um momento de reflexão e construção de um futuro mais inclusivo, o debate sobre diversidade e inclusão ganha ainda mais força em novembro, mês da Consciência Negra, que passa a ser feriado nacional, no dia 20, a partir deste ano.

É com essa premissa que o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) assume o compromisso de abordar, ao longo de todo o mês, questões fundamentais para a sociedade, como raça, gênero, sexualidade, inclusão de pessoas com deficiência (PCD), etarismo e neurodiversidade.

Ao dedicar um espaço especial a esses temas, o SJCC visa provocar a reflexão e promover a conscientização sobre a importância da representatividade e do respeito à pluralidade.

“A diversidade sempre esteve presente nas coberturas e enfoques dos veículos de comunicação do SJCC, abrangendo nossa TV, rádio, jornal, portais e redes sociais”, afirma Laurindo Ferreira, diretor de Jornalismo do SJCC.

Neste mês, a intenção é intensificar a discussão sobre essas questões, ampliando o espaço para temas que, segundo ele, são fundamentais para que “pessoas que frequentemente se sentem excluídas possam se reconhecer nos meios de comunicação e se sentir parte da sociedade”.

Diversidade SJCC - Thiago Lucas/ Design SJCC

Programação

A programação do SJCC para este mês aborda a diversidade em múltiplas formas. Nesta primeira semana, por exemplo, o foco está nas questões ligadas à inclusão de PCDs, com uma reportagem especial na TV Jornal sobre a bailarina Amanda Lima, com síndrome de Down.

Amanda Lima, bailarina - Jonas Quirino / TV Jornal

A Rádio Jornal também se soma à pauta com um debate mediado por Tony Araújo nesta quarta-feira, às 11h, sobre Diversidade nas Empresas, com a participação de Manoela Alves, advogada e CEO do Instituto Enegrecer; Patrícia Garrido, líder de Projetos e Serviços do Instituto Ethos; e Silvanith Mesquita, psicóloga organizacional.

Na sequência, os temas vão se expandir para abordar questões de gênero e sexualidade, racismo e etarismo, sempre nas plataformas de rádio, televisão, jornal e redes sociais.

“Neste ano, já abordamos com mais destaque assuntos de relevância, como os desafios urbanos, eleições e questões locais e globais; agora, a diversidade se estabelece como um tema central, necessário para a evolução da sociedade”, completa Laurindo.

A programação de novembro contará ainda com um videocast especial, sobre neurodiversidade, nas mídias digitais do JC, apresentado por Cinthya Leite, colunista de Saúde e Bem-Estar do Jornal do Commercio.

Ao dar voz às narrativas da diversidade, o SJCC reforça o compromisso com a pluralidade, promovendo um debate inclusivo que busca incentivar a sociedade a progredir na compreensão e aceitação de todas as pessoas.

“O objetivo é garantir que o conteúdo veiculado estimule a participação ativa dos telespectadores, ouvintes e leitores, oferecendo uma oportunidade única para que cada um se veja e se reconheça como parte do espaço social”, reforça Laurindo Ferreira.