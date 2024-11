Primeira etapa das obras do Santuário do Morro da Conceição será concluída no dia 27, diz Raquel Lyra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Governadora afirmou que reconstrução do Santuário do Morro da Conceição garantirá a realização da Festa do Morro, prevista para começar no dia 28

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB) acompanhou, na manhã desta quinta-feira (7), o início da montagem da coberta do Santuário do Morro da Conceição. O teto do templo religioso desabou no dia 30 de agosto, deixando dois mortos.

Em entrevista à TV Jornal, Raquel Lyra afirmou que as reforma garantirá a realização da Festa do Morro, que começa no dia 28.

"É um dia de alegria. Podemos anunciar a conclusão das obras será no dia 27 de novembro, garantindo toda a preparação necessária para que no dia 28 de novembro os festejos de Nossa Senhora possam acontecer, abraçando o povo do Recife, Pernambuco e do Brasil", disse a gestora.

Governadora Raquel Lyra na montagem da coberta do Morro da Conceição - TV JORNAL / REPRODUÇÃO

Raquel Lyra anunciou que uma estrutura provisória será montada, atráves da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), e que deve garantir a refrigeração, iluminação, sonorização, cadeiras e altar até o final das festividades.

"Desde o início fomos acompanhando os projetos, cálculos estruturais, os equipamentos que vem de fora, pré-moldados, e já chegaram à igreja e serão erguidos", acrescentou a governadora.

Obras de reestruturação

Reforma do Morro da Conceição - Foto: Severino Soares / JC IMAGENS

No dia 12 de dezembro, após o encerramento da Festa de Nossa Senhora da Conceição, as obras serão retomadas com um novo termo de fomento, assinado com a Arquidiocese de Olinda e Recife e o Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

"O governo de Pernambuco irá garantir a refrigeração e a instalação das placas solares, obedecendo todas as normas técnicas com acompanhamento rigoroso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, para que tudo possa ser feito com muita segurança", anunciou a governadora.

Auxílio às vítimas

Raquel também contou que o governo está acompanhando de perto a situação das pessoas feridas na tragédia, e que vem acolhendo as famílias.

"Desde o primeiro momento toda a nossa equipe acompanhou a tragédia. Infelizmente, perdemos duas pessoas e elas serão homenageadas aqui, por decisão da Igreja Católica, para que todo mundo possa vir e orar por suas famílias", disse.

Tragédia no Morro da Conceição

O teto do Santuário do Morro da Conceição desabou e deixou dois mortos e 25 feridos, no dia 30 de agosto. As duas vítimas fatais eram Maria da Conceição Franca Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos.

A tragédia aconteceu durante a distribuição de cestas básicas que a acontece mensalmente no Santuário, deixando incertezas sobre a realização da tradicional Festa de Nossa da Conceição.

O Santuário estava equipado com placas solares, cujo peso pode ter motivado o desabamento.