Censo 2022: Pernambuco é o 3º estado com maior número de favelas no Brasil

Com 849 favelas, Pernambuco é o terceiro estado com mais comunidades vulneráveis do Brasil; os dados são do IBGE no Censo Demográfico de 2022

O Censo Demográfico de 2022 apresentou dados detalhados sobre as condições habitacionais em Pernambuco, com foco nos desafios das áreas urbanas vulneráveis. O estado ocupa a terceira posição nacional em número de favelas, com 849 comunidades, atrás de São Paulo, que lidera com 3.123, e Rio de Janeiro, com 1.724.

A maior incidência de favelas em Pernambuco ocorre no Recife, com 295 comunidades. Em seguida, Jaboatão dos Guararapes e Olinda registram 132 e 66 favelas, respectivamente. Nessas cidades, as pressões sobre a infraestrutura são notórias.

A densidade demográfica em Pernambuco, de 9.099,28 habitantes por km², coloca o estado em sexto lugar no Brasil nesse critério, com 1.091.289 moradores nestas comunidades. Este índice mostra como as cidades estão sendo afetadas, especialmente nas regiões metropolitanas.

Na Região Nordeste, o Ceará e a Bahia ocupam a segunda e terceira posições em número de comunidades vulneráveis, com 702 e 572 áreas identificadas, respectivamente. Esses dados colocam Pernambuco entre os estados nordestinos com uma alta concentração de assentamentos precários.

Imagem do Censo Demográfico 2022 (Favelas e Aglomerados Urbanos) em Pernambuco - Divulgação

Composição racial

No que diz respeito ao perfil da população nas favelas pernambucanas, os dados revelam que pretos e pardos somam 73,08% dos moradores dessas áreas, enquanto brancos correspondem a 26,6%, indígenas a 0,16% e amarelos a 0,15%.

Esse perfil racial revela a desigualdade estrutural que afeta, de maneira mais intensa, a população negra e parda, que representa a maioria nos territórios de maior vulnerabilidade.

Imagem do Censo Demográfico 2022: favelas e aglomerados urbanos; gráfico de cor ou raça em PE - Divulgação

Abastecimento de água

Em relação ao abastecimento de água nas favelas e aglomerados urbanos de Pernambuco, 89,21% dos domicílios possuem água canalizada até dentro da residência, enquanto 7,06% têm água canalizada apenas até o terreno, e 3,73% não contam com canalização.

A principal fonte de abastecimento é a rede geral de distribuição, que atende 78,63% dos domicílios. Outras fontes incluem poços profundos ou artesianos (12,31%), poços rasos ou cacimbas (5,28%), além de abastecimentos menos frequentes, como carro-pipa (1,07%) e fontes naturais (0,17%).