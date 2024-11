Festa do Morro começa no dia 28 de novembro; veja programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição divulgou, na manhã desta sexta-feira (8/11), a programação da Festa de Nossa Senhora da Conceição, a um mês do dia da padroeira afetiva da capital pernambucana.

O tema em 2024 será: 120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro, em referência ao Jubileu de 2025 que a igreja vivenciará no próximo ano, além da esperança de realizar mais uma edição do evento.

A celebração tradicional acontece no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, reunindo atrações religiosas e culturais. Durante dez dias, o evento que é Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco desde 2023, deve atrair mais de 1 milhão de pessoas em uma mistura de ritmos, espiritualidade e tradição.

Cronograma da Festa de Nossa Senhora da Conceição

Festa do Morro chega à 120 décadas em 2024 - Reprodução / Santuário de Nossa Senhora da Conceição

Em 2024, o evento vai acontecer de 28 de novembro a 8 de dezembro, celebrando os 120 anos da tradicional festividade da cidade. Antes do festejo, a programação de pré-festa será marcada com Santas Missas, louvores e ciclismo.

Em 8 de novembro, às 19h30, acontecerá a Santa Missa de envio dos voluntários, aos pés da imagem da Santa. A 2ª edição da Bike Romaria ganha um novo local de saída. Este ano, o ponto de partida será no Parque das Graças, Zona Norte do Recife, no domingo (17), com concentração às 6h.

A celebração de Ação de Graças aos patrocinadores e amigos da Festa (representantes dos órgãos públicos que auxiliam na realização do evento), será realizada em 21 de novembro, às 19h30. Nesta mesma semana outros eventos serão celebrados. A Vivência litúrgica da festa, às 15h, e a Festa

das comunidades, às 19h30, ambas no sábado (23).

No domingo (24), que antecede a abertura do festejo, Santas Missas marcam a programação: Bênçãos dos motoristas, às 7h e 9h, e Louvores da juventude devota, às 18h.

A procissão da bandeira dará início a 120ª Festa em honra a Senhora do Morro. O Parque Urbano da Macaxeira, Zona Norte do Recife, irá acolher os devotos que irão seguir pela Avenida Norte, Largo Dom Luiz, Rua Itacoatiara até o Santuário. A concentração terá início às 17h, com saída prevista às 18h.

Na chegada da procissão, às 19h, o hasteamento da bandeira da festa acontece no mastro em frente ao templo. Na sequência, às 19h30, terá início a Solene Celebração de Abertura, que será realizada no palco

montado em frente à igreja. A presidência da cerimônia será do bispo emérito da Arquidiocese de Vitória da Conquista (BA), Dom Luiz Gonzaga Silva Pepeu OFMCap, às 19h30.

Dias 29 e 30 de novembro; 2 a 6 de dezembro, cinco Santas Missas serão realizadas ao longo do dia: 7h, 9h, 11h, 14h. Às 16h, a Missa Solene. O Momento Mariano - com a reza do Santo Terço, Ofício e Ladainha de Nossa Senhora - terá início às 18h.

Na sequência, às 19h30, será rezado o Novenário da Festa da Imaculada Conceição do Morro 2024, que terá como presidentes arcebispos, bispos, reitores de seminários e provinciais redentoristas. As

confissões acontecem em três momentos, 7h às 11h30; 14h às 17h; e 19h às 21h.

A edição 2024 do festejo é marcada com dois fins de semana. Dessa forma, uma programação especial para primeiro domingo, 1º de dezembro, com três Santas Missas extras, às 8h, 10h e 11h, no palco montado em frente à torre.

Já no sábado (7), o reforço acontece também no Santuário, com celebrações às 12h e 18h, dentro do Santuário, além das já previstas: 7h, 9h, 11h, 14h. Às 16h a Missa Solene. No palco, as cerimônias serão rezadas às 8h, 10h e 15h.

A tradicional Santa Missa do Exército Brasileiro será celebrada em 5 de dezembro, às 9h30. Antes, uma procissão será formada a partir das 8h, no Largo Dom Luiz em direção ao Santuário do Morro da Conceição. A cerimônia vai contar com a presidência do arcebispo militar do Ordinariado Militar do Brasil, dom Marcony Vinícius Ferreira.

Assim como em 2023, a romaria da Imagem do Divino Pai Eterno, a maior festividade da região Centro-Oeste do país, chega à Festa do Morro, com procissão em 7 de dezembro, que sairá do Largo Dom Luiz em direção a Praça do Morro da Conceição, para participar da última noite do

novenário.

Na data dedicada à Imaculada Conceição, 8 de dezembro, as tradicionais Santas Missas de hora em hora serão celebradas de forma alternada. No palco, com início à 0h. As demais celebrações serão realizadas

às 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h. Já dentro do santuário, à 1h, seguidas das 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

A procissão de encerramento com a imagem da Santa terá concentração a partir das 14h30, com saída às 15h, do Cais do Apolo, em direção à Praça do Morro da Conceição, local onde será realizada a Solene

Celebração de Encerramento. O arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, será o presidente da cerimônia, com previsão às 19h.

Resumo dos eventos:

Evento: 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro



Local: Morro da Conceição - Zona Norte do Recife



Data: 28 de novembro a 8 de dezembro de 2024

Tema: 120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro

Eventos Pré-Festa

8/11 - 19h30 - Santa Missa de envio dos voluntários

17/11 - 7h - Bike Romaria

21/11 - 19h30 - Santa Missa de ação de graças aos patrocinadores e amigos

da Festa

23/11 - 15h - Vivência Litúrgica da Festa

23/11 - 15h - Festa das Comunidades

24/11 - 7h e 9h - Santa Missa e bênçãos dos motoristas

24/11 - 18h - Santa Missa e louvor da juventude

Dia 28/11 - Procissão da abertura - Bandeira da festa

Concentração - 17h - Parque Urbano da Macaxeira

Saída - 18h - Parque Urbano da Macaxeira / Avenida Norte Miguel Arraes

/Largo Dom Luiz / Rua Itacoatiara / Praça do Morro da Conceição

Chegada - 19h - Hasteamento da bandeira e Solene Celebração de Abertura

da 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro

Dias 29 de novembro a 7 de dezembro

Santas Missas - 7h, 9h, 11h, 14h. 16h (Santa Missa Solene)

Momento Mariano - 18h

Novena Solene - 19h30

Dia 5/12 - Santa Missa do Exército Brasileiro - 9h

Dia 1/12 - Programação Especial (domingo)

Santas Missas Extras - 8h, 10h, 11h (palco)

Dia 7/12 - Programação Especial (Sábado)

Santas Missas Extras - 12h e 18h (Santuário)

8h, 10h e 15h (palco)

Dia 8 de dezembro (Imaculada Conceição)

Santa Missa - Palco em frente ao Santuário:

0h / 2h / 4h / 6h / 8h / 10h / 12h /14h



0h / 2h / 4h / 6h / 8h / 10h / 12h /14h Santa Missa dentro do Santuário:

1h / 3h / 5h / 7h / 9h / 11h / 13h / 15h



1h / 3h / 5h / 7h / 9h / 11h / 13h / 15h Procissão de encerramento - Imagem da Santa



Concentração - 14h30 - Cais do Apolo - Bairro do Recife



Saída - 15h - Cais do Apolo / Ponte do Limoeiro / Avenida Norte Miguel Arraes /Estrada do Morro da Conceição / Praça da Conceição



Chegada -19h - Solene Celebração de Encerramento da 120ª Festa de Festa

de Nossa Senhora da Conceição do Morro

Dia 9/12 - Missas Pós-Festa

Santas Missas - 10h30, 16h, 19h30

Reconstrução do Santuário

Reforma do Morro da Conceição - Foto: Severino Soares / JC IMAGENS

Atualmente, o Santuário do Morro da Conceição está passando por uma reconstrução. O teto do espaço religioso desabou e deixou dois mortos, no dia 30 de agosto.

A montagem da nova coberta provisória do Santuário do Morro da Conceição já foi iniciada e, segundo a governadora do estado Raquel Lyra, deve garantir a realização da Festa do Morro.