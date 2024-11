Compesa inicia a substituição de 120 mil hidrômetros na Região Metropolitana do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O parque de hidrômetros da Região Metropolitana do Recife está sendo renovado com a instalação de 120 mil equipamentos. Os novos hidrômetros são fabricados em composite, um material composto de resina de polipropileno rígido (plástico) que desestimula furtos por não ter valor comercial.

O plano de renovação dos medidores do consumo de água já está em andamento em bairros do Recife e Olinda, uma ação do Programa Cidade Saneada, a parceria público-privada firmada com a BRK, que prevê a ampliação dos serviços de esgotamento sanitário em 14 cidades da RMR e também na cidade de Goiana, na Mata Norte. Essa iniciativa receberá investimentos de aproximadamente R$ 18 milhões e contemplará as cidades atendidas por esse programa. A expectativa da Compesa é concluir a instalação dos hidrômetros até o final do próximo ano.

Além da substituição dos equipamentos, ainda está prevista a instalação de hidrômetros velocimétricos, volumétricos e ultrassônicos nas ligações residenciais e comerciais. De acordo com a Compesa, os aparelhos antigos instalados na RMR contêm materiais que, mesmo em pequena quantidade, podem ter valor de revenda, como bronze, latão e o próprio cobre.

Para o presidente da Compesa, Alex Campos, o furto de hidrômetros é uma preocupação constante e um desafio para a empresa pelos inúmeros prejuízos. “Registramos mais de dois mil furtos de hidrômetros somente na RMR no ano passado. Uma situação que, além de causar enormes transtornos para a população, que pode ficar sem abastecimento de água, contribui com o desperdício e gera perdas financeiras para a empresa. Esse combate está na ordem de prioridades da empresa, assim como também está a própria questão dos furtos de água em todas as esferas da Companhia. Temos agora, portanto, uma grande oportunidade de avançar”, avaliou o titular da estatal.

Segundo o diretor de Contrato da BRK em Pernambuco, Sergio Trentini, esse avanço na modernização da infraestrutura de saneamento da região representa não apenas uma atualização do sistema de medição, mas também uma iniciativa que vai contribuir para um saneamento mais eficiente e sustentável. “O plano de substituição dos hidrômetros trará importantes ganhos para a BRK e a Compesa, com a diminuição de perdas por anormalidades de leitura e consumo e maior precisão nas medições, já que contempla hidrômetros com capacidade de medir vazões a partir de 0,5 litros por hora”, explicou.

O que fazer em caso de furto de hidrômetro?

Diante do furto do equipamento, o primeiro passo que o consumidor deve adotar é registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) junto à Delegacia de Polícia, seja online ou presencialmente. Em seguida, é necessário fazer o registro nos canais de atendimento da Compesa, nas lojas de atendimento ou pelo telefone 0800 081 095, e solicitar a substituição do hidrômetro. Vale destacar que, nesses casos específicos de furto, a substituição é gratuita.