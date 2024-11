Operação investiga crimes ambientais em Aldeia; local é área de preservação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A operação "Diversitas" constatou crimes em dois trechos da Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe, na Região Metropolitana do Recife, para combater crimes ambientais que colocam em risco o ecossistema.

Durante os serviços, que foram realizados na última semana, ficou identificado desmatamentos, construções irregulares em loteamentos clandestinos e o desvio do curso de rios.

A ação foi realizada no quilômetro 7 da Estrada da Mumbeca, que liga a BR-101 à Estrada de Aldeia. No local, foi identificado que o desmatamento e o desvio do curso do Rio Riacho da Mina, ligado ao Rio Paratibe, estavam sendo realizados para beneficiar propriedades e viabilizar a construção de casas.

Segundo a polícia, os responsáveis pelas infrações foram localizados, autuados e conduzidos à Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma) para prestar depoimentos.

A operação é parte de esforço para assegurar a proteção da unidade de conservação e biodiversidade, que abrange não apenas Recife, mas também municípios vizinhos.

Ação



Durante a operação, nove trabalhadores foram encontrados no local, atuando principalmente na construção de casas. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma) para prestar esclarecimentos e, após serem ouvidos, liberados

A polícia também identificou outras três pessoas que se passavam como proprietárias dos terrenos e poderão ser responsabilizadas.

O Instituto de Criminalística foi acionado e está elaborando um laudo técnico para detalhar os danos causados ao meio ambiente, com um prazo de 10 dias para conclusão.

De acordo com o comandante da Cipoma, major Gustavo Farias, o dano causado ao ecossistema é quase irreversível, e a recuperação da área pode levar pelo menos uma década.

Combate a crimes ambientais

A ação foi realizada por equipes do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), da 1ª Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma), da Depoma, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife (SMAS) e da Secretaria Executiva de Controle Urbano do Recife (Secon).

A articulação permitiu o monitoramento de irregularidades e a aplicação de medidas legais contra os responsáveis.

Segundo o promotor de Justiça Sérgio Souto, da 12ª Promotoria de Defesa da Cidadania (Meio Ambiente), os inquéritos policiais já foram instaurados para apurar os fatos.

Os relatórios produzidos pelas equipes de fiscalização serão enviados ao MPPE para dar sequência às investigações e reforçar a fiscalização da APA Aldeia-Beberibe.

Entre as irregularidades constatadas na operação estão:

Supressão de 0,26 hectares da mata atlântica;

Construção de muros e piscinas;

Desvio ilegal do curso do Rio Riacho da Mina, ligado ao Rio Paratibe

Além disso, ficou constatado que o desmatamento e o desvio do rio foram feitos para beneficiar propriedades e construir casas.

Todas as práticas violam a Lei 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.

A operação foi realizada em conjunto plas equipes dos órgãos ambientais e pelo Ministério Público de Pernambuco. - Reprodução/MPPE Degradação de vegetação nativa foi identificada durante a operação. - Reprodução/MPPE

Área de preservação em Aldeia

A APA Aldeia-Beberibe é uma unidade de conservação de uso sustentável que protege território coberto por Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do Brasil.

Além de Recife, a APA inclui áreas de municípios como Abreu e Lima, Camaragibe, Igarassu e São Lourenço da Mata.

A região é fundamental para a manutenção de recursos hídricos, abriga espécies ameaçadas e contribui para o equilíbrio ambiental.

O promotor Sérgio Souto destacou o papel essencial da parceria com órgãos de fiscalização, como a Brigada Ambiental, o Grupo de Controle Tático Itinerante (GCUTI) e o Centro de Operações do Recife (COP).