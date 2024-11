Projeto ‘Compesa na Estrada’ leva educação ambiental à Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O projeto leva uma carreta equipada com jogos interativos e apresentações, a fim de sensibilizar e engajar a comunidade na preservação ambiental

O projeto “Compesa na Estrada” chega ao Paiva nesta segunda-feira (18) e fica até a terça (19), oferecendo atividades gratuitas ao ar livre com foco em educação ambiental e saneamento.

Em parceria com a Associação Geral da Reserva do Paiva (AGRP), a iniciativa leva uma carreta equipada com apresentações e jogos interativos.

O objetivo é engajar a comunidade, especialmente as crianças e jovens das escolas locais, sobre a importância de cuidar do meio ambiente e conhecer os serviços essenciais de saneamento que impactam a região.

A carreta da Compesa, que ficará estacionada em frente ao Colégio Santa Maria, funciona com energia solar e ainda permite que os visitantes carreguem seus celulares por lá – uma maneira simples de mostrar como a tecnologia e a sustentabilidade podem andar juntas.

Entre apresentações e jogos interativos, a proposta é fazer com que o dia a dia de cuidado com o meio ambiente se torne algo concreto e acessível para todos, reforçando os laços da comunidade com a preservação ambiental.