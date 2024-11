3ª Corrida dos Morros reúne mais de três mil pessoas no Morro da Conceição, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, foi palco de uma celebração que uniu esporte, cultura, inclusão social e fé, na manhã deste domingo (24), com a 3ª Corrida dos Morros. O evento reuniu mais de três mil pessoas que enfrentaram os percursos de 1,6 km, 4 km e 8 km.

O percurso incluiu ruas como Vasco da Gama, Itacoatiara e Alto José Bonifácio, sendo animado por apresentações culturais de maracatu e frevo.

"É bonito ver o Morro sendo ocupado mais uma vez por quem é do Morro, por quem veio conhecer e por quem já é fã. A corrida não só virou lei, ela agora faz parte da cultura da cidade do Recife, seja no Morro da Conceição ou no Ibura. Fazer parte dessa história é incrível!", disse Lívia França, coordenadora do evento.

Calendário oficial

O evento já integra o calendário oficial da cidade, o que oficializado pela Lei n.º 19.319, de autoria do vereador Samuel Salazar (MDB).

"Foi uma honra propor essa lei, que garante a realização da Corrida dos Morros duas vezes ao ano, celebrando nossa cidade tanto na zona norte quanto na zona sul. Estamos na terceira edição e participamos de todas! É emocionante ver como esse evento já faz parte da cultura do Recife, movimentando comunidades, promovendo esporte e fortalecendo laços sociais", afirmou.

Conquistas

Imagem aérea da 3ª edição da Corrida nos Morros, no Morro da Conceição - Off Box/Divulgação

A empresária Deane dos Santos, de 65 anos, completou seus primeiros quatro quilômetros após um grave acidente sofrido em julho deste ano.

"Hoje eu vim, corri meus primeiros quatro quilômetros depois do acidente. Estou maravilhada, foi uma corrida espetacular. Mas Nossa Senhora e Deus me honraram, e hoje estou aqui, glória a Deus. Obrigado, obrigado", disse, emocionada, após cruzar a linha de chegada.

Laiza Moreira, moradora de Cruz de Rebouças, em Igarassu, realizou um sonho na edição. Há um ano, ela esteve aos pés da Santa no Morro da Conceição, rezando para que seu filho Henri, então com dois anos, conseguisse andar.

É muito gratificante e emocionante ver meu filho correndo aqui, no mesmo lugar onde pedi tanto por esse milagre Laiza Moreira

Neste domingo, a pernambucana viveu a emoção de ver o pequeno, agora com três anos, correndo em sua primeira participação na prova. "É muito gratificante e emocionante ver meu filho correndo aqui, no mesmo lugar onde pedi tanto por esse milagre. É uma alegria indescritível", disse.

Corrida inclusiva

O evento também trouxe um apelo à inclusão, com uma largada especial para cerca de 250 crianças e adolescentes autistas, organizada pelo Instituto do Autismo (IDA). O circuito adaptado de 300 metros contou com suporte especializado, reforçando o compromisso do evento com a acessibilidade e a participação de todos.

O evento, organizado pela Prensa Marketing Esportivo com apoio da Prefeitura do Recife e patrocínio do Assaí Atacadista, Banco do Nordeste e Claro, reforçou seu compromisso com a inclusão social. Parcerias com a Refavela e o Instituto Assaí viabilizaram doações de alimentos e inscrições gratuitas para a comunidade.