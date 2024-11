Corrida e caminhada solidária é realizada pela Mobibrasil como alerta ao Outubro Rosa e Novembro Azul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para estimular a prática esportiva e também alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, colo de útero e próstata, a empresa Mobibrasil, uma das concessionárias do transporte público da Região Metropolitana do Recife, está promovendo uma corrida e caminhada pelas ruas de São Lourenço da Mata, no Grande Recife, nesta sexta-feira (/101).

A programação, prevista para iniciar às 15h, é voltada para os moradores da localidade, funcionários da empresa e seus familiares. Para participar do evento solidário, os corredores devem doar 3kg de alimentos não perecíveis para adquirir o kit atleta. A Guarda Municipal da cidade estará presente na corrida para organizar todo o trajeto que terá cinco quilômetros que tem como ponto de partida a garagem da empresa que fica na Rua Duque de Caxias, no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata e seguirá pelas principais ruas e avenidas do município.

Corrida solidária em alusão ao Outubro Rosa e Novembro Azul em São Lourenço da Mata - Divulgação

A ONG Rede Feminina também estará presente no evento. Antes da largada, mulheres e homens que já tiveram as doenças irão conversar com os participantes sobre os desafios vivenciados para superar o câncer. “Entendemos que a troca de experiências com pessoas que já tiveram câncer de mama e de próstata é muito válida para alertar o nosso público. Além de promover um momento esportivo para movimentar a cidade, onde atuamos diariamente, e fazer esse alerta para os cuidados com a saúde.”, disse Elaine Aguiar, diretora de RH da Mobibrasil.

Para que todos os atletas terminem bem a corrida, serão realizados exercícios de alongamento com a orientação de um especialista para que eles evitem algum tipo de lesão durante o percurso, além de uma alimentação saudável, antes da largada. “Essa é a segunda corrida e caminhada solidária, mas a nossa ideia é que entre para o calendário da cidade de São Lourenço da Mata.”, concluiu a diretora de RH da Mobibrasil.