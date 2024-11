Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Corridas e eventos alteram o trânsito do Recife neste fim de semana

Corridas de rua, eventos culturais, religiosos e a realização do vestibular SSA da UPE ocasionarão mudanças no trânsito em vários pontos do Recife neste fim de semana. Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), esquemas especiais de mobilidade serão montados para garantir a segurança viária da população. Veja as alterações anunciadas:



Sábado (23)

Casa Forte

A partir das 7h do sábado, haverá interdição na Rua Jorge Gomes de Sá, no trecho entre as ruas Henrique Machado e Sant'Anna, em Casa Forte, na Zona Norte da capital, devido à realização do Festival de Samba do Recife, que acontece no Parque Santana, no mesmo bairro.

25 agentes de trânsito acompanharão o esquema durante o evento e organizarão o desvio no trânsito.

Quem vem da Rua Engenheiro Jair Furtado Meirelles não poderá acessar a Rua José Gomes de Sá, e deverá seguir pela Rua Dona Olegarina em direção Centro. Já os que vêm no sentido subúrbio serão desviados para Rua Sant'Anna.

Haverá um ponto provisório de táxi na Rua Sant'Anna, no trecho entre a Rua Jorge Gomes e a Rua Doutor Saulo Suassuna para viabilizar o transporte do público. O ponto de ônibus mais próximo é na Praça Antônio Maria.

Domingo (24)

Morro da Conceição

O Morro da Conceição recebe, neste domingo, mais uma etapa da Corrida dos Morros, com largada prevista para as 6h30. O percurso terá início na Rua Morro da Conceição, próximo ao santuário de Nossa Senhora. A etapa contará com três trajetos diferentes: 1,6 km, 4 km e 8 km.

O trajeto de 1,6km, que também se inicia na Rua Morro da Conceição, segue pela Rua Itacoatiara até a Rua Dois de Fevereiro, Rua Córrego do Ouro, Rua da Mocidade, até a linha de chegada, próximo ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

Os corredores que escolherem a trajetória de 4km, seguem pela Rua Itacoatiara até a Rua Dois de Fevereiro, Rua Japaratuba, Rua Vasco da Gama, Rua Miguel Carneiro, Rua Nordeste, Rua Dois de Fevereiro, Rua Córrego do Euclides, Rua São Domingos Sávio, retornando pela Rua Córrego do Euclides, Rua Córrego do Ouro, Rua da Mocidade, até a linha de chegada, próximo ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

O percurso de 8km seguirá pela Rua Morro da Conceição, Rua Itacoatiara, Rua Dois de Fevereiro, Rua Japaratuba, Rua Vasco da Gama, Rua Miguel Carneiro, Rua Nordeste, seguindo em direção à Rua Córrego do Oura, Rua Córrego do Euclides, Rua Uriel de Holanda, Rua Alto José Bonifácio e Rua da Mocidade, até retornar ao ponto inicial na Rua Morro da Conceição. De acordo com a organização do evento, o encerramento está previsto para às 9h. A liberação das vias deve ocorrer no mesmo horário.

Boa Viagem



A Corrida Organno também vai alterar o trânsito no bairro de Boa Viagem, na zona Sul. A largada está prevista para às 6h, na altura da Padaria de Boa Viagem. A prova de 5km segue via orla até a avenida Boa Viagem, próximo à Arena Boa Viagem, até retornarem ao ponto de largada.

Já o trajeto de 10km segue pela Avenida Antônio de Góes, Ponte Paulo Guerra até o Cais José Estelita, de onde retornaram à Padaria de Boa Viagem. De acordo com os organizadores o evento tem previsão para encerrar às 9h.

Lagoa do Araçá

Na Zona Oeste, acontece a Corrida de rua Shalon Running, com largada a partir das 6h e percurso saindo da Pista de Cooper Lagoa do Araçá, seguindo pela Av. Pinheiros, Rua Grasiela, Rua Moacir Albuquerque e retornando pelo mesmo percurso até a chegada na pista de cooper Lagoa do Araçá.

Ibura

No domingo (24), a partir das 20h, acontece a Caminhada de encerramento da Festa de Cristo Rei do Universo 2024, no Ibura, Zona Sul. O percurso tem início na Av. Santa Fé n° 283, seguindo pelo terminal de ônibus da UR 2, retornando Av. Santa Fé- Igreja Matriz UR 2. Agentes da CTTU estarão no apoio durante o trajeto.

Vestibular SSA da UPE

Ainda no domingo acontecem as provas do Sistema Seriado de Avaliação - SSA 3 da Universidade de Pernambuco. Agentes e orientadores de trânsito estarão atuando nos principais locais de provas com fiscalização e orientação de trânsito para evitar retenções, já que se espera um maior número de veículos nas ruas para realização das provas.

Sport x Santos na Ilha do Retiro

A Ilha do Retiro recebe, no domingo, às 18h30, o jogo entre Sport e Santos pela última rodada da série B do Brasileirão 2024. O esquema de trânsito será montado a partir das 16h no entorno do estádio, com o objetivo de garantir o deslocamento seguro dos pedestres, assim como a fluidez dos veículos.

Uma equipe de cerca de 20 agentes de trânsito, dispostos em pontos fixos ou em motos e viaturas, foi destacada para atuar no local até a dispersão total do público, prevista para acontecer por volta das 22h.

Os agentes da CTTU vão monitorar pontos como a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, Estrada dos Remédios, Túnel Chico Science e o cruzamento entre Avenida Governador Agamenon Magalhães e a Rua Paissandú.

Inicialmente, apenas a Rua Tabaiares, que dá acesso ao estádio, será bloqueada. No entanto, os bloqueios poderão ser ampliados a depender da necessidade.

Orientações

A CTTU aconselha o público a chegar cedo aos eventos para evitar retenções. Os condutores também devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento. A população pode acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.