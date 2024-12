Empregos: rede de supermercados abre oportunidades em Pernambuco

A rede de supermercado Arco-Mix está com oportunidades de emprego, em diversa áreas, abertas para a cidade Sirinhaém, litoral sul de Pernambuco.

A empresa está abrindo sua nova unidade, na cidade turística, e gerando mais 200 vagas de emprego direto e cerca de 100 empregos indiretos nas mais diversas áreas de atuação.

O horário de funcionamento do novo mercado será de segunda a sábado das 7h às 22h e no domingo das 7h às 20h.

Como se inscrever

Para se inscrever nas vagas de emprego, em diversas áreas, acesse o site de vagas do Arcomix, clicando aqui.

O espaço tem 5.377 m² de área construída e 3.000 m² de área útil (salão de vendas). O estacionamento tem capacidade de vagas para 138 carros, 30 motos e 52 bicicletas.

Além das três lojas de atacarejo, o Arco-Mix conta ainda com 16 lojas exclusivas de varejo, loja virtual e centro de distribuição. São cerca de dois mil e duzentos colaboradores e uma parceria sólida com mais de 300 fornecedores.

Sobre a empresa

A segunda geração da família, atualmente no comando do negócio, segue fiel aos ensinamentos dos fundadores e compartilha os valores essenciais de uma marca de sucesso: espiritualidade, família, ética, inovação, valorização do cliente interno e externo e resultados. Princípios traduzidos em ações práticas de solidariedade, como a “Gincana do Bem”, que em vinte e três anos já arrecadou mais de 800 toneladas de alimentos, beneficiando milhares de pessoas e instituições de caridade; a prática do “Troco Solidário”, que em mais de cinco anos doou mais de R$4,400 milhões, destinados integralmente ao Hospital de Câncer de Pernambuco. E, também, o “Pão Solidário” que em nove anos arrecadou mais de um milhão de reais, tendo como principal beneficiado o hospital do IMIP, no Recife.