Fernando de Noronha renova parceria com o Programa DEL Turismo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A administração de Fernando de Noronha anunciou a renovação, por mais um ano, da parceria com o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE para a execução do Programa DEL Turismo. A decisão reflete o sucesso alcançado ao longo do primeiro ano de implementação do programa, que visa desenvolver o turismo local a partir de uma estratégia sustentável e de longo prazo. Os municípios de Sirinhaém e Tamandaré, no Litoral Sul pernambucano, também foram contemplados pelo DEL Turismo em 2024.

No último dia 20, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, Bernardo Peixoto, esteve em Noronha para participar do II Fórum de Turismo de Fernando de Noronha (FTFN), onde foram apresentados os resultados do programa no arquipélago. Na ocasião, integrantes das Câmaras Técnicas deram depoimentos sobre suas participações e contribuições para o DEL Turismo, fortalecendo a importância do trabalho colaborativo no planejamento e na execução das ações.

Entre os avanços mais significativos neste primeiro ciclo do programa, em Fernando de Noronha, destacam-se a conquista da certificação Green Destinations na categoria bronze, a premiação no concurso TOP 100 da Green Destinations — que colocou o arquipélago entre os 100 melhores exemplos de boas práticas de sustentabilidade no mundo — e a conclusão do inventário da oferta turística da ilha.

Para Bernardo Peixoto, os ótimos resultados alcançados mostram que o turismo sustentável não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade concreta. "A renovação dessa parceria é um passo estratégico para a continuidade do desenvolvimento sustentável de Fernando de Noronha, consolidando a ilha como um destino de referência mundial em sustentabilidade e qualidade turística", afirma o presidente do Sistema Fecomércio PE.

"Fernando de Noronha é um destino que já carrega reconhecimento internacional, mas foi através do Programa DEL Turismo que conseguimos alinhar nossas práticas às melhores diretrizes de sustentabilidade e gestão integrada. A certificação Green Destinations e a premiação no TOP 100 são resultados que comprovam a força dessa união entre comunidade, trade turístico e gestão pública", ressalta Thallyta Figueirôa, administradora do arquipélago.

Segundo Cristiane Cardoso, consultora do Programa DEL, o primeiro ano se mostrou desafiador, até mesmo com indagações da comunidade local sobre mais um programa que estava chegando à ilha. "Após a participação da comunidade, trade turístico e gestão pública local no processo da análise situacional, os atores locais perceberam a profundidade do olhar do programa para o arquipélago e, a partir daí, seguiram juntos com a equipe, o que permitiu que conseguíssemos atingir os resultados conquistados", avalia.

O PROGRAMA

Lançado em novembro de 2023, o Programa de Desenvolvimento Local (DEL) Turismo busca implementar uma política de turismo por meio de um modelo de gestão participativa, capaz de contribuir para o desenvolvimento sustentável e garantir a continuidade dos projetos de interesse da comunidade, gerando uma melhor qualidade de vida nos municípios contemplados. Pernambuco é o segundo Estado do Nordeste a implementar a metodologia inovadora do Instituto DEL, que une atores nacionais e internacionais em prol do desenvolvimento do turismo local.