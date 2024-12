Projeto de Ecoparque das Religiões em Olinda vence concurso nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com foco no diálogo inter-religioso e preservação histórica, projeto para o Sítio de São Francisco em Olinda aguarda aval do Iphan e CPSHO

O projeto do Ecoparque das Religiões, planejado para o Sítio Histórico de Olinda, venceu o concurso nacional "Intervenções Contemporâneas em Bens Construídos Protegidos", promovido pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro. A premiação ocorrerá no dia 16 de dezembro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Desenvolvido pelas arquitetas Andréa Storch, Vera Freire e Ana Luisa Rolim, o projeto propõe a criação de espaços voltados ao diálogo inter-religioso, com áreas expositivas, auditório, anfiteatro e trilhas ecológicas. A ocupação prevista é de apenas 5% da área do Convento de São Francisco, garantindo a preservação da paisagem cultural.

“Esse prêmio foi muito importante para nós porque traduziu o reconhecimento nacional de colegas profissionais da área, arquitetos, urbanistas, sobre uma proposta de intervenção contemporânea num bem protegido, atestando o respeito que tivemos às preexistências patrimoniais", destacou Andréa Storch.

O Instituto Museu Parque das Religiões lidera a iniciativa, em parceria com os Franciscanos do Nordeste e a Universidade Católica de Pernambuco. O projeto busca conciliar preservação histórica e sustentabilidade, enquanto promove discussões inter-religiosas.

A proposta ainda depende de aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda para ser implementada. O objetivo é transformar o local em um espaço cultural e turístico que destaque Olinda como um polo de diálogo inter-religioso.