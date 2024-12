AGU conquista prêmio nacional com iniciativa sustentável na sede do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Programa de qualidade de vida no trabalho e inclusão social da AGU garante o primeiro lugar em premiação do Ministério do Meio Ambiente

Um projeto que une qualidade de vida no trabalho e inclusão social, realizado na Advocacia-Geral da União (AGU) em Pernambuco, venceu o 10º Prêmio A3P – Melhores Práticas de Sustentabilidade, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), na categoria “Qualidade de vida no ambiente de trabalho”.

Os vencedores foram anunciados na cerimônia de premiação na noite de quinta-feira (28/11), no encerramento do 13º Fórum A3P, na Universidade de Brasília (UnB).

É a segunda vez consecutiva que a AGU recebe a premiação, entregue a cada dois anos. Em 2022, no 9º Prêmio A3P, a usina de geração de energia solar fotovoltaica, projeto pioneiro da AGU na Sede II em Brasília, ficou em segundo lugar na categoria “Uso/manejo sustentável dos recursos naturais”.

Prêmio A3P

O Prêmio A3P tem seis categorias: uso racional dos recursos naturais e bens públicos; gestão adequada dos resíduos gerados; qualidade de vida no ambiente de trabalho; sensibilização e capacitação dos servidores; contratações públicas sustentáveis e construções sustentáveis.

Os vencedores são escolhidos por uma comissão julgadora, indicada por representantes do MMA e do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília.

O prêmio reconhece iniciativas de órgãos e instituições públicas que promovam práticas sustentáveis, valorizando aquelas comprometidas com a responsabilidade socioambiental e a implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), programa do MMA para estimular a sustentabilidade no setor público.

Nesta edição, 83 instituições inscreveram 128 iniciativas nas seis categorias do prêmio. Foram selecionados 23 finalistas.

Progama da AGU

O Programa Qualidade de Vida no Trabalho e Inclusão Social é realizado pela Superintendência Regional de Administração da AGU na 5ª Região (SAD5R), com sede em Recife, desde 2022.

Em sintonia com as diretrizes nacionais da Secretaria-Geral de Administração da AGU (SGA), o programa promove regularmente ações voltadas para a saúde física e mental dos profissionais que trabalham na instituição, sejam membros, servidores, terceirizados e estagiários.

As ações incluem palestras sobre saúde mental, ergonomia, prevenção do câncer, incentivo à prática regular de exercícios físicos, campanhas de doação de sangue e medula óssea, exames preventivos para doenças como glaucoma, hipertensão e diabetes, além de campanhas de vacinação contra a gripe.

Recentemente, os integrantes da Cooperativa de Trabalho de Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis (Coopagres), que recolhe os resíduos gerados nas unidades da AGU na capital pernambucana, dentro do Plano de Logística Sustentável (PLS) da instituição, foram incluídos no programa.

“Com isso, campanhas, palestras e eventos para incentivar hábitos de vida saudáveis passaram a contar com a adesão desses trabalhadores, proporcionando uma rica troca de experiências e vivências”, informa a técnica em enfermagem do trabalho da SAD5R, Elíude Silva.

“O prêmio nos anima a seguir incentivando hábitos saudáveis aos servidores e catadores e a correta destinação dos resíduos pela nossa instituição, seguindo as diretrizes legais, do PLS e da A3P”, avalia o chefe da Divisão de Gestão Administrativa da SAD5R, Isnar de Albuquerque Lucas.

A presidente da Coopagres, Laudicéa Maria da Silva, afirma que a parceria com os órgãos públicos é muito importante para a cooperativa.

“Essas atividades aqui na AGU dão visibilidade para o catador, que antes ficava somente dentro da cooperativa. No começo, o pessoal nem queria vir, mas hoje eles fazem questão de participar dos eventos e das campanhas da AGU”, conta Laudicéa.

A AGU foi representada na cerimônia de premiação pela coordenadora-geral de Gestão Institucional e Sustentabilidade da SGA, Cristina Sisson; presidente da Comissão Nacional do PLS/AGU, Lourdiane Mendes; e pela coordenadora administrativa da SAD5R, Ivana Barros Silva.