Festa do morro: Santa Missa do Exército Brasileiro será nesta quinta-feira (5)

Segundo a organização da Festa do Morro, o evento vai contar com a presença de cerca de 800 soldados e será celebrado dentro do Santuário.

A Santa Missa do Exército Brasileiro, uma das atrações da Festa do Morro da Conceição 2024, acontece nesta quarta-feira (05), às 9h30 da manhã.

Segundo a organização da Festa do Morro, o evento vai contar com a presença de cerca de 800 soldados e será celebrado dentro do Santuário. A Nossa Senhora da Conceição é considerada a excelsa padroeira do Exército Brasileiro.

Com o tema 120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro, as celebrações estão acontecendo desde a quinta-feira, 28 de novembro.

Nesse ano, além da alusão aos 120 anos de história da festa e da comunidade do Morro da Conceição, a festa homenageia o Jubileu Ordinário da Igreja Católica, que acontece ao longo de 2025.

2 milhões de pessoas na Festa do Morro 2024

Nos primeiros quatro dias da 120ª edição da Festa da Imaculada Conceição do Morro, mais de 400 mil fiéis já visitaram o Morro da Conceição, no Recife. O levantamento, divulgado pela coordenação geral do evento, considerou o público presente até às 18h do domingo, 1º de dezembro.

Com a celebração em andamento desde a quinta-feira (28), a organização estima alcançar a marca de 2 milhões de devotos ao longo dos 11 dias de festa.

A programação, que segue até o dia 8 de dezembro, inclui missas, procissões e momentos de devoção que atraem fiéis de várias regiões.