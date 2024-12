Magia do Natal encanta crianças na primeira entrega de presentes do Papai Noel dos Correios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A primeira entrega dos presentes da campanha Papai Noel dos Correios 2024 aconteceu hoje (5), no auditório da Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire, no bairro da Madalena, no Recife. Cerca de 70 crianças da Escola Municipal Nova Aurora, localizada na Bomba do Hemetério, receberam os presentes que pediram em suas cartinhas, entregues pelo Papai e pela Mamãe Noel dos Correios.

O evento foi marcado por sorrisos e empolgação das crianças que não esconderam a felicidade com a chegada do casal Noel. Um dos momentos mais especiais foi a apresentação preparada pelos alunos da escola. Com vozes cheias de alegria, eles cantaram o jingle da campanha e a música "Vem, que está chegando o Natal", emocionando a todos os presentes.

O superintendente estadual dos Correios em Pernambuco, Ricardo Santos, participou do evento e destacou a importância da campanha. "É um dia de muita alegria para todos nós! Um momento mágico, quando os sonhos se realizam. O sonho da criança que recebe um presente do Papai Noel. O sonho da pessoa que adotou aquele pedido e se transformou em Noel para uma daquelas crianças. O sonho de todos nós, que trabalhamos nessa belíssima campanha", afirmou Ricardo.

A Secretária Executiva de Gestão Pedagógica da Prefeitura do Recife, Ana Selva, também marcou presença e, em seu discurso, agradeceu a parceria com os Correios e destacou o papel fundamental dos carteiros que estavam presentes. “Eles representam a materialização desta campanha no intuito de conectar pessoas”, afirmou Ana, reforçando o impacto positivo do trabalho realizado pelos Correios.

Também esteve presente a gerente de alfabetização e letramento, educação infantil e anos iniciais, Ana Cristina Avellar, além de gestores, empregadas e empregados dos Correios que estão trabalhando na campanha.

Sobre a campanha

O Papai Noel dos Correios é uma das maiores e mais tradicionais ações natalinas do Brasil e completa 35 anos em 2024. Em Pernambuco, mais de 10 mil cartas foram recebidas. Contudo, ainda há 3.899 pedidos pendentes de adoção. O prazo para adotar uma cartinha e entregar os presentes vai até o próximo dia 20 de dezembro. Faça parte dessa corrente de solidariedade! Adote uma cartinha nas agências dos Correios participantes ou pelo blognoel.correios.com.br. Sua participação pode transformar o Natal de uma criança.