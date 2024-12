Licitação para obras de recuperação da Barragem Jazigo, em Serra Talhada, é lançada pelo governo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O edital de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado e a abertura das propostas será no dia 19, dentro do Programa Águas de Pernambuco

O governo de Pernambuco abriu processo de licitação para a contratação da empresa que fará as obras de recuperação da Barragem Jazigo, localizada no município de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. O investimento está previsto no eixo de Segurança Hídrica do Programa Águas de Pernambuco e totaliza R$ 19,9 milhões.

O processo é coordenado pela Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco e, na expectativa do Estado, irá beneficiar mais de 90 mil pessoas. A previsão é que a execução da obra dure oito meses, a partir da ordem de serviço, que deve acontecer no segundo trimestre de 2025.

A Barragem Jazigo tem capacidade para armazenar até 9,9 milhões de metros cúbicos de água e foi inaugurada em março de 1983, pela Companhia Integrada de Serviços Agropecuários de Pernambuco (CISAGRO).

O equipamento foi planejado para garantir a perenização do Rio Pajeú, possibilitando a irrigação de até 5 mil hectares. No entanto, ao longo dos anos, houve o desgaste dos equipamentos hidromecânicos e o desenvolvimento de patologias em sua estrutura, que comprometeram a sua integridade e funcionamento.

“Os serviços a serem contratados permitirão que a barragem recupere a sua funcionalidade e qualidade estrutural, atendendo aos padrões de segurança exigidos pelas normas atuais. A obra trará soluções para os problemas estruturais identificados e, ainda, garantirá o uso eficiente da água da barragem para a irrigação da região, atendendo melhor às necessidades da população que depende dela”, explicou o secretário executivo de infraestrutura hídrica do estado, Marcelo Asfora.

A íntegra do edital está disponível no site www.peintegrado.pe.gov.br e o período de entrega das propostas encerra-se às 10h do dia 19 de dezembro de 2024.

CONHEÇA O PROGRAMA ÁGUAS DE PERNAMBUCO

O eixo Segurança Hídrica do programa Águas de Pernambuco prevê investimentos de R$ 959,4 milhões - sendo R$ 712,2 milhões para a construção de barragens e R$ 247,2 milhões em 30 ações de recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica do estado.

No total, o Águas de Pernambuco reúne investimentos de R$ 6,1 bilhões, a serem executados num portfólio de obras classificadas em quatro eixos: Segurança Hídrica; Abastecimento de Água; Coleta e Tratamento de Esgoto e Saneamento Rural.