Réveillon do Recife 2025: Confira mudanças no trânsito e como pegar ônibus expresso para shows

A Prefeitura do Recife vai mobilizar cerca de 4,5 mil servidores de diversas secretarias e órgãos municipais, sob a coordenação do Centro de Operações (COP), para garantir a segurança da Virada Recife 2025.

A mobilização envolve áreas como trânsito, saúde, limpeza, turismo, controle urbano, comércio informal, assistência social, guarda municipal e atendimento à mulher, que estarão a postos para atender a população nos quatro dias do evento, marcado para os dias 26, 28, 29 e 31 de dezembro, na praia do Pina.

O COP funcionará presencialmente durante os quatro dias e usará ferramentas como a central de drones, o painel online de acompanhamento das ocorrências e a central de videomonitoramento em pontos estratégicos, com cerca de 180 câmeras distribuídas em 64 pontos, para verificar, em tempo real, a efetividade dos serviços prestados, bem como eventuais necessidades verificadas durante os festejos.

“Esse formato de interlocução e gestão integrada com as secretarias municipais já foi testado e deu certo no Réveillon e no Carnaval passados”, afirma o chefe do COP, Anderson Soares.

TRÂNSITO

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito que passa a vigorar na quinta-feira (26). A circulação de veículos na Avenida Boa Viagem - entre a Rua Pereira Costa e o início da Avenida Antônio de Góes, na altura do JCPM Trade Center - será bloqueada a partir das 14h até às 6h, durante os quatro dias de festa.

“Os veículos de aplicativo também terão toda uma operação, garantindo uma facilidade de acesso. Receberemos os veículos de aplicativo na Conselheiro Aguiar e na Antônio de Góes”, explicou Taciana Ferreira, diretora presidente da Autarquia.

“Haverá uma escassez de estacionamento, então pedimos que as pessoas usem expresso, aplicativo e táxi”, completou.

Nesse período, os motoristas que vêm pela Avenida Boa Viagem deverão girar à esquerda na Rua Pereira Costa, depois à direita na Avenida Conselheiro Aguiar para seguir no sentido Centro.

No trecho entre a Rua Pereira da Costa e a Avenida Antônio de Góes, será proibido parar e estacionar durante o período de interdição. O perímetro também engloba as ruas Capitão Rebelinho, Eduardo Jorge e Comendador Moraes, além da Avenida Conselheiro Aguiar. Haverá desvio na Avenida Herculano Bandeira para a Avenida Domingos Ferreira.

Já a rua Capitão Rebelinho, nas proximidades da Herculano Bandeira, ficará disponível exclusivamente para acesso de moradores da região e serviços de utilidade pública.

ORIENTAÇÕES

A CTTU orienta a população para que chegue cedo nas festividades, a fim de evitar retenções. Os condutores também devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento e à orientação dos agentes de trânsito.

A fiscalização será rigorosa e o veículo flagrado estacionado em local proibido, sobre calçadas ou em fila dupla, corre o risco de ser rebocado. Já o motorista pode receber multas entre leve, média e grave, no valor de R$ 88,38 (três pontos na CNH), R$ 130,16 (quatro pontos na CNH) ou R$ 195,23 (cinco pontos na CNH).

EXPRESSO RÉVEILLON

Em parceria com o Grande Recife Consórcio de Transportes, o Expresso Réveillon funcionará nos quatro dias do evento, a partir dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna.

Os motoristas podem deixar os carros nos shoppings e pagar R$ 15,00 pela pulseira de ida e volta, indo de ônibus até o local dos shows. Cada shopping poderá cobrar a tarifa de estacionamento.

Shopping Rio Mar

Dia 26 – Primeira viagem prevista para começar às 16h. Última viagem saindo da Avenida Herculano Bandeira às 2h do dia posterior.

Dias 28 e 29 - Primeira viagem prevista para começar às 16h. Última viagem saindo da Avenida Herculano Bandeira às 3h30 do dia posterior.

Dia 31 – Primeira viagem prevista para as 18h. Última viagem saindo da Avenida Herculano Bandeira às 6h do dia posterior.

Shopping Center Recife

Dia 26 - Primeira viagem prevista para começar às 16h. Última viagem saindo da Avenida Herculano Bandeira às 2h do dia posterior.

Dias 28 e 29 - Primeira viagem prevista para começar às 16h. Última viagem saindo da Avenida Herculano Bandeira às 3h30 do dia posterior.

Dia 31 - Primeira viagem prevista para começar às 18h. Última viagem saindo da Avenida Herculano Bandeira às 6h do dia posterior.

Shopping Tacaruna

Dia 26 – Primeira viagem prevista para começar às 16 h. Última viagem saindo da Avenida Herculano Bandeira às 2h do dia posterior

Dias 28 e 29 - Primeira viagem prevista para começar às 16h. Última viagem saindo da Avenida Herculano Bandeira às 3h30 do dia posterior.

Dia 31 – Primeira viagem prevista para começar às 18h. Última viagem saindo da Avenida Herculano Bandeira às 6h do dia posterior.

EXPRESSO PARA CARAVANAS DE FÃS

Um novo serviço será o Expresso Réveillon do Geraldão, que funcionará apenas no dia 26, das 16h até as 2h da madrugada, voltado às caravanas que virão de outras cidades com fãs de Roberto Carlos.

Para evitar transtornos no trânsito nas proximidades do local da Virada, os ônibus de turismo que trarão as caravanas precisarão se dirigir ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, na Imbiribeira, onde ficarão estacionados.

O público pagará R$ 15 pela pulseira de ida e volta e irá de ônibus expressos do Geraldão até o Pina. O ginásio terá vagas para até 150 ônibus de caravanas, com posto da Guarda Municipal e equipe de plantão da Secretaria de Turismo e Lazer para receber as pessoas e organizar o trânsito.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DA VIRADA

26/12

Roberto Carlos

Orquestra Sinfônica do Recife

28/12

Cláudia Leitte

Alceu Valença

Priscila Senna

Raphaela Santos

PV Calado

29/12

Jorge e Mateus

Xand Avião

Henry Freitas

Pablo

Guilherme Ferri

Letícia Bastos

31/12