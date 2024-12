Compesa alerta sobre fornecimento de água em Porto de Galinhas e Muro Alto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Compesa divulgou, no início da noite deste sábado (28), um comunicado alertando sobre o fornecimento de água para as cidades do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, além de Muro Alto e Porto de Galinhas. De acordo com o informe, a situação na região é de “alerta” e “controle máximo”.



Segundo a Compesa, o alerta no fornecimento se dá por conta do nível de armazenamento das Barragens de Bita e Utinga, que abastecem a região de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, bem como as praias de Muro Alto e Porto de Galinhas, destinos tradicionais de turistas.

Compesa afirma que níveis de barragens tem baixado de maneira significativa

Ainda de acordo com o informe, com a elevação das temperaturas, acontece um aumento inevitável dos índices de evaporação das águas armazenadas nas barragens para abastecimento humano. Por sua vez, as ondas de calor precipitam o crescimento repentino do consumo. E, por isso, os níveis das barragens tem baixado de maneira significativa e fora dos padrões de anos anteriores.

A Compesa afirmou que, antevendo o período mais crítico das ocupação das praias da região, reativou a captação feita no Rio Ipojuca para irrigar e aumentar o nível de armazenamento da Barragem de Bita, mas com a velocidade de redução dos níveis de armazenamento, foi necessária a adoção de um plano de contingência, em caráter de urgência, para administrar os volumes de água armazenados, para evitar eventual colapso na região.

Período de contingência tem início previsto para janeiro

Com isso, a Compesa informou que está organizando ajustes nos calendários de abastecimento, para garantir o funcionamento das regiões de praias, indústrias e outras mais impactadas do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, pelos meses de janeiro e fevereiro, que compreendem o período de contingência.



A Compesa reforça que a situação é de alerta, monitoramento e controle máximo dos níveis das barragens, além de enfatizar o contexto de uso racional da água, como medida ao enfrentamento da situação.

Serão divulgados na próxima segunda-feira (30), os calendários emergenciais de abastecimento, pela Compesa, visando o período de contingência, que terá início a partir do dia 3 de janeiro, na região citada.

