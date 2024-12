Fé e emoção marcam abertura do Réveillon de Jaboatão dos Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A noite deste sábado (28) deu início ao Réveillon de Jaboatão dos Guararapes com um programação marcada pela união entre fé e alegria na orla de Candeias.

O DJ Roony Moura e banda abriram a festa ao som de músicas religiosas em ritmo eletrônico, levando o público católico a participar ativamente da celebração.

“Maravilhoso, ficou incrível! Nunca imaginei que teríamos um evento católico abrindo o ano para termos um réveillon abençoado. Fiquei muito feliz. Gostei demais das músicas, atrações, da organização”, declarou Cristilene Volkl, uma das espectadoras.

Missa campal

A programação também contou com uma missa campal presidida pelo padre Rogério Silva, que destacou a importância de levar a palavra de Deus para um evento como este.

“A orla de Candeias é um ambiente oportuno e necessário para que a palavra de Deus seja anunciada a tantos corações que necessitam de mais esperança, necessitam escutar mais uma palavra de encorajamento”, afirmou o sacerdote. Ele ainda celebrou o evento como “um dia importante de ação de graças”.

Shows e louvor emocionam o público

A noite seguiu com uma apresentação do Padre Damião Silva, que levou a multidão a cantar e rezar com músicas como “Sopra em nós”, do Ministério Mensageiros do Espírito, e “Minha Bênção”, da cantora Cassiane.

“Só bênção. Todos estes padres que estiveram aqui falaram palavras cheias de graça, de vitória, de tudo o que a gente precisa. Espero que este evento se prolongue por muitos e muitos anos”, comentou Maria de Fátima Silva, presente no local.

O cantor e compositor Roberto Cruz encerrou a programação do primeiro dia com a participação do grupo Filhos de Maria, formado por Dudu do Acordeon, Almir Rouche, Nádia Maia e Andrezza Formiga. O público acompanhou com entusiasmo, fechando a noite em clima de alegria e louvor.

Programação para crianças no domingo

Neste domingo (29), a festa continua com uma programação voltada ao público infantil. A partir das 17h, no palco montado na orla de Candeias, as bandas Alegria de Brincar e A Barca Maluka serão as atrações principais.

Além dos shows, brinquedos infláveis e recreadores estarão à disposição para garantir a diversão dos pequenos. O palco está localizado na altura do Sesc, e a programação completa pode ser consultada no site e nas redes sociais da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.