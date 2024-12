Águas de Pernambuco: Governo publica edital para conclusão da Barragem Igarapeba

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Obra será a segunda maior intervenção de contenção de enchentes na Mata Sul, com investimento de R$ 185 milhões, do programa Águas de Pernambuco

O Governo de Pernambuco publicou nesta terça-feira (31), no Diário Oficial do Estado, o edital de licitação para a conclusão da Barragem Igarapeba, localizada em São Benedito do Sul, na Zona da Mata Sul.

A obra, que demandará um investimento de R$ 185 milhões, faz parte do programa Águas de Pernambuco, iniciativa que destinará mais de R$ 6 bilhões a projetos de segurança hídrica e saneamento básico. O edital completo pode ser acessado no site da plataforma de contratações públicas.

Durante o anúncio, a governadora Raquel Lyra destacou a relevância da obra para a região: "Chegamos ao fim de 2024, ao último dia do ano, cumprindo a promessa, feita lá trás, de promover condições para um desenvolvimento mais seguro para os principais municípios da Bacia do Rio Una que são atingidos por enchentes recorrentes e destrutivas".

Controle de cheias e benefícios locais

A Barragem Igarapeba integra um conjunto de estruturas projetadas para o controle de enchentes na Bacia do Rio Una, que já conta com a Barragem Serro Azul, inaugurada em 2017, e outras em andamento, como Panelas II e Gatos.

Com capacidade para armazenar 46,6 milhões de metros cúbicos de água, a barragem desempenhará papel crucial na contenção de cheias do Rio Pirangi, afluente do Rio Una, beneficiando aproximadamente 180 mil pessoas em sete municípios, entre eles Palmares, Barreiros e Água Preta.

Além de controlar enchentes, o reservatório será utilizado para regularização de vazões, garantindo o abastecimento de água para São Benedito do Sul e o distrito de Igarapeba, promovendo desenvolvimento regional e qualidade de vida para a população.