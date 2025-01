Primeiro bebê nascido na rede pública do Recife em 2025 é um menino

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os papais Adah Zaynne, de 20 anos, e Reginaldo Willian, 26, são moradores do bairro do Sancho, na Zona Oeste da capital pernambucana

Pesando 3,260 kg e medindo 46 cm, o pequeno Ravy Miguel foi o primeiro bebê a nascer em 2025 nas maternidades administradas pela Prefeitura do Recife.

O menino chegou às 0h13, poucos minutos após a virada do ano, na Maternidade Professor Bandeira Filho, em Afogados, Zona Oeste da capital pernambucana. O parto foi normal.

Os papais Adah Zaynne, de 20 anos, e Reginaldo Willian, 26, são moradores do bairro do Sancho, e deram as boas-vindas a 2025 com a chegada do primeiro filho.

"Eu comecei a sentir as contrações de 19h, quando foi dando 21h, 22h, a equipe médica estava falando: 'se prepara, vai ser o primeiro neném'. Já naquele nervosismo, final de ano, você sabendo que vai ter seu filho, e ainda mais sendo o primeiro de Recife. Jurava que ia vir no Natal, não veio, aí veio exatamente na virada do ano. É uma emoção muito grande", comemorou a vendedora Adah.

A médica obstetra Amanda Rodrigues contou que a passagem de 2024 para 2025 foi na sala de parto, auxiliando a nova mamãe: "A equipe estava unida, junto dela, dando suporte, dando força. Pariu na banqueta, da forma mais humanizada possível. Foi bem emocionante, foi nossa surpresa de final de ano".

Equipe médica que deu suporte ao parto de Adah Zaynne - Severino Soares/JC Imagem

Maternidades do Recife

Com cerca de 500 partos realizados por mês, a Maternidade Professor Bandeira Filho é referência para o Recife e cidades vizinhas. Segundo a prefeitura, em torno de 35% das pacientes atendidas na unidade de saúde são de outros municípios.

Por mês, são realizados mais de 1.200 partos (de baixo risco) nas três maternidades geridas pela gestão municipal: Arnaldo Marques, no Ibura; Bandeira Filho, em Afogados; e Barros Lima, em Casa Amarela, além do Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado.

Mais de 70% dos partos são normais. No Hospital da Mulher, também são realizados partos de alto risco.