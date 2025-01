Cuidados na praia: Corpo de Bombeiros orienta banhistas sobre segurança durante as férias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evitar locais não protegidos e atentar para as condições do mar estão entre as principais recomendações para prevenir acidentes

Com a chegada do período de férias, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco reforça os cuidados que os banhistas devem adotar para garantir a segurança nas praias.

Entre as principais orientações estão observar se a área é protegida por recifes, evitar águas profundas e turvas e não entrar no mar em locais sinalizados com risco de tubarões. Essas medidas são essenciais para prevenir tanto afogamentos quanto incidentes com animais marinhos.

Atenção redobrada ao escolher o local do banho

Em mar aberto, não é aconselhável entrar na água em qualquer horário ou condição de maré.

“Não tome banho em locais não sinalizados ou com indicação de risco. Evite dias chuvosos, áreas próximas às desembocaduras de rios e locais onde a visibilidade da água esteja prejudicada”, orienta o tenente Mário Gouveia, do Corpo de Bombeiros.

Além disso, banhistas devem estar atentos ao arredor e evitar águas frequentadas por embarcações ou com sinalização de perigo.

Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT), há um ponto de interdição permanente na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O trecho de 2,2 quilômetros, entre a Igrejinha e o Hotel Barramares, é proibido para banho devido à alta incidência de ataques de tubarões.

Crianças exigem supervisão constante

A responsabilidade sobre as crianças deve ser redobrada em ambientes aquáticos. O tenente Gouveia explica que um adulto deve acompanhar no máximo duas crianças, mantendo uma distância de, no máximo, um braço.

“Também recomendamos o uso de coletes apropriados. Aqueles que vestem o corpo são mais seguros do que as boias de braço”, ressalta o tenente.

Além disso, é importante orientar as crianças a não se afastarem do grupo e não entrarem no mar sem a companhia de um adulto, mesmo que saibam nadar.

Evite comportamentos de risco

A ingestão de bebida alcoólica é uma das principais causas de acidentes no mar, conforme alerta o Corpo de Bombeiros.

“Se for ingerir bebida alcoólica, não entre na água. Já tivemos vários casos de afogamentos, inclusive em águas rasas, devido à embriaguez”, reforça Gouveia. Além disso, recomenda-se evitar o uso de objetos chamativos, como joias ou roupas brilhosas, que podem atrair animais marinhos.

Confira outras recomendações importantes

Nunca entre no mar sozinho;

Observe a presença de guarda-vidas no local. Postos ativos geralmente exibem uma bandeira vermelha e amarela;

Evite o banho em períodos de marés altas;

Não entre na água se estiver com algum sangramento ou ferimento.

Condições ideais para banho de mar

A secretária-executiva do CEMIT, Danise Alves, destaca a importância de observar os horários e as condições da maré antes de entrar na água.

“Nesse final de semana, as marés estarão secas entre meio-dia e duas horas da tarde. Já pela manhã e ao entardecer, a maré atingirá 2,16 metros, o que não é ideal para banho, pois as piscinas naturais não se formam”, explica.

Por fim, o Corpo de Bombeiros lembra que a prevenção é o principal recurso para evitar tragédias no mar. Seguir as recomendações de segurança e estar atento às condições climáticas e de maré pode fazer toda a diferença para um passeio tranquilo e seguro.