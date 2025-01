Recife investe R$ 5,6 milhões em contenção de encostas em Jardim Monte Verde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste sábado (4), duas importantes obras de contenção definitiva de encostas no bairro da Cohab, na comunidade de Jardim Monte Verde, uma das áreas mais afetadas pela maior tragédia climática já registrada na cidade, em 2022, foram entregues pela Prefeitura do Recife. Com um investimento de R$ 5,6 milhões, as intervenções foram realizadas na Rua Monte Pascoal e Avenida Chapada do Araripe, beneficiando diretamente mais de 350 moradores.

Os serviços realizados incluem a construção de muros de arrimo, sistemas de drenagem eficientes e o reforço do solo, com o objetivo de mitigar os riscos de deslizamento e erosão, especialmente durante o período de chuvas intensas.

Na manhã deste sábado, o prefeito João Campos foi conferir o resultado da obra. “Estamos aqui em Monte Verde, com o vice-prefeito e secretário Victor, inaugurando essa obra, que, junto com essa, tem outras seis que estamos fazendo por aqui. Juntas, elas somam R$ 14 milhões e a gente está fazendo proteção para 350 famílias no total”, afirmou o prefeito João Campos.

”Aqui foi um ponto muito crítico em 2022. Agora, estamos entregando a obra tanto aqui no Monte Pascoal quanto na Chapada do Araripe, que juntas chegam a quase R$ 6 milhões de investimento. Só no Ibura, já são mais de R$ 30 milhões investidos em proteção de encostas. E a gente vai continuar fazendo esse trabalho, protegendo a vida das pessoas. No primeiro sábado do ano, não podia ser diferente: seguimos juntos, trabalhando pela cidade”, completou o gestor recifense.

AÇÕES EM MONTE VERDE



A primeira via beneficiada foi a Rua Monte Pascoal, que conta com 50 famílias. Num investimento de R$ 2,7 milhões da Prefeitura do Recife, a área recebeu 1.850 m² de proteção de talude com tela argamassada e 2.550 metros de solo grampeado, técnica que utiliza barras de aço e concreto para reforçar o solo e evitar deslocamentos de grandes massas de terra. Além disso, foram feitos 97 m² de piso em concreto, 140 metros de canaleta de drenagem, 118 metros de assentamento de corrimãos e 40 metros de escadaria.



“Hoje entregamos um conjunto de obras que, de cara, posso dizer que vão trazer mais tranquilidade para quem mora na região. Agora, o pessoal pode dormir em paz, sabendo que é uma área que foi muito afetada pelas chuvas de 2022 e que tinha uma demanda grande por melhorias. A gente tem feito várias obras de proteção de encostas em toda a cidade, que sempre foi uma prioridade nossa e vai continuar sendo. Só nessa região, são duas grandes obras, mas, se contar as do Programa Parceria, foram cerca de 60, que também ajudam a dar mais segurança para as famílias. Essas grandes obras de proteção vão beneficiar mais de 500 famílias na área de Jardim Monte Verde, que agora podem dormir tranquilas, sabendo que estão mais protegidas”, destacou o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Victor Marques.



A intervenção na Avenida Chapada do Araripe contou com aportes de R$ 2,9 milhões para proporcionar mais segurança às 35 famílias que residem no local. Foram feitos 9.900 m² de proteção de talude com tela argamassada, um muro de arrimo com 630 m², além de 249 metros de drenagem. O serviço também incluiu 450 m² de calçadas e 225 m² de gabião, que é uma estrutura feita de gaiolas metálicas preenchidas com pedras.



ENCOSTAS EM ENCOSTAS

Desde 2021, a Prefeitura do Recife já concluiu 20 obras de contenção de encostas apenas no bairro do Ibura, com investimentos da ordem de R$ 30,5 milhões - dessas, cinco foram construídas em Jardim Monte Verde, totalizando R$ 9,6 milhões. Atualmente, há mais nove intervenções em execução no bairro, com aportes da ordem de R$ 18,9 milhões.