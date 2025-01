Incêndio atinge imóvel com entulhos na comunidade do Bode, no Pina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Corpo de Bombeiros enviou quatro viaturas ao local e controlou o fogo no meio da tarde deste domingo (5). Ninguém ficou ferido no incidente.

Um imóvel localizado na comunidade do Bode, no bairro do Pina, na zona Sul do Recife, ficou destruída após ser consumida por um incêndio na tarde deste domingo (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

A residência fica na 1ª Travessa Osvaldo Machado. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram grandes chamas destruindo o imóvel, que era construído de madeira.

Nas imagens também é possível ver o fogo consumindo pertences e entulhos que estavam no local. Uma caixa d'água localizada no alto de um imóvel vizinho chegou a derreter por causa do calor. Não há informações sobre como o fogo teve início.

Moradores da região tentaram apagar as chamas com baldes de água e mangueiras, antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Testemunhas afirmaram que os agentes tiveram dificuldade para chegar ao local devido ao acesso à residência, que é feito por becos da comunidade.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 14h15 e enviou quatro viaturas ao local, sendo duas de combate a incêndio, uma de comando operacional e uma ambulância.

Segundo a corporação, as chamas atingiram somente uma casa e foram "rapidamente controladas". A ocorrência foi finalizada por volta das 15h20.

A Defesa Civil do Recife também esteve no local e informou que a área atingida era um terreno vazio, e que não houve vítimas nem danos significativos aos imóveis próximos.