Colunistas do JC são premiados no CROSP de Jornalismo

Raphael Guerra e Cinthya Leite, ambos colunistas do Jornal do Commercio, entraram no pódio da premiação que reconhece trabalhos sobre saúde bucal.

Nesta quarta-feira (8), ocorreu a divulgação dos vencedores do VII Prêmio CROSP de Jornalismo, que busca valorizar e prestigiar a mídia Jornalística nacional. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo(CROSP), elencou produtos jornalísticos e julgou de acordo com uma comissão, que anunciou Cinthya Leite e Raphael Guerra, colunistas do Jornal do Commercio, como integrantes do pódio na categoria "Escrita nacional e regional).

Além da categoria que rendeu prêmios ao JC, houveram diversas outras, como "Escrita online", "Radiojornalismo" e "Telejornalismo". Confira os vencedores de cada categoria.

Escrita Nacional e regional

1° lugar - Paloma Alessio Oliveto (UOL)

2° lugar - Raphael Guerra Chaves (Jornal do Commercio)

3° lugar - Cinthya Dolores Santos Maia Leite (Jornal do Commercio)

Escrita Online

1° lugar - Thalya Godoy da Silveira (Correio Braziliense)



2° lugar - Fernanda Aparecida Bassette Romero (Estadão)



3° lugar - Rone Fabio Carvalho Junior (UOL)

Radiojornalismo

1° lugar - Ewerton Batista Correia (CBN)



2° lugar - Marcos Meller (Rádio Peperi)



3° lugar - Juliana Maya Gontijo (EBC)

Telejornalismo

1° lugar - Flavia Peixoto Cardoso de Barros (TV Brasil)



2° lugar - Flavia Travassos Maciel Ferreira (SBT Brasil)



3° lugar - Tiago Mengue Boff (TV Globo)

As inscrições para concorrer nas categorias teve início em agosto e encerraram em novembro de 2024. Os produtos jornalísticos que concorreram foram super diversos, desde textos impressos até programas de rádio e podcasts.

Os trabalhos considerados foram os publicados desde 1° de janeiro de 2024 até a data que encerraram as inscrições no prêmio.

“Esse trabalho de informar a população sobre diversos assuntos ligados à Odontologia, seja curiosidades, orientações de escovação e higiene bucal e alerta sobre doenças bucais, faz com que as pessoas fiquem mais atentas à importância de fazer consultas regulares com os cirurgiões-dentistas, prevenindo, dessa forma, diversas doenças da boca e seus agravamentos. Parabéns aos ganhadores!”, afirmou Dr. Rogério Adib Kairalla, presidente da CROSP.

A cerimônia em homenagem aos ganhadores vai acontecer no dia 24 de janeiro, a partir das 18h, no 42° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo.