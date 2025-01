Obras do Santuário do Morro da Conceição deverão ser concluídas até a Semana Santa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A segunda etapa das obras de reconstrução do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, cujo teto desabou em agosto do ano passado, começaram nesta semana.

Esta fase iniciou com a retirada do piso do altar, e inclui ainda a recuperação do pavimento cerâmico; a substituição das esquadrias danificadas; e a instalação do forro, da iluminação definitiva, da refrigeração, do sistema acústico, de para-raios e das câmeras de monitoramento.

As obras são coordenadas pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), e integram o segundo termo de fomento para a reconstrução do templo. Assinado pela governadora Raquel Lyra em 26 de dezembro do ano passado, o termo representa um investimento de cerca de R$ 2,79 milhões.

O prazo de conclusão é de 60 dias; a ideia do Estado é concluir os serviços antes da Semana Santa. "Muito em breve estaremos no Morro da Conceição para ver o santuário totalmente reconstruído, belo, e oferecendo as condições de segurança ideais a todos os seus frequentadores", declarou a governadora Raquel Lyra.

A primeira etapa das obras, a partir do contrato de cooperação firmado entre o Estado e a Arquidiocese de Olinda e Recife, teve como foco viabilizar o uso do Santuário para a celebração dos 120 anos da Festa do Morro da Conceição. Com investimento de R$ 1,5 milhão, foi efetuada a instalação da estrutura metálica do telhado da igreja.

"Além de seguro e confortável, o santuário ficará mais bonito, com uma nova paginação do piso e melhorias no altar. Será um espaço ainda mais digno para a celebração da fé", disse o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano do Estado, Francisco Sena.

Placas solares

De acordo com o Governo de Pernambuco, a eventual instalação de placas solares ficará a cargo da Arquidiocese, em um momento posterior às obras. A gestão estadual informou que a estrutura do teto "já foi preparada para essa possibilidade, caso seja implementada no futuro".

Segundo inquérito da Polícia Civil, as placas solares antes existentes no teto do Santuário tiveram relação com a tragédia, que deixou dois mortos e dezenas de feridos. O dono da empresa responsável pela instalação e três funcionários foram indiciados por homicídio com dolo eventual e lesão corporal. De acordo com a polícia, o motivo da responsabilização foi a não elaboração, por parte da empresa, de um laudo técnico para identificar danos e riscos na estrutura.

Santas Missas

Durante as obras no Santuário, as Santas Missas irão acontecer ao redor da imagem da Imaculada Conceição do Morro, com o apoio de toldos e cadeiras plásticas, às quintas-feiras, às 19h30; e aos domingos, em quatro horários: 7h, 9h, 12h e 18h.

A visita à Imagem segue ocorrendo diariamente, no horário das 6h às 20h, exceto nas quintas-feiras, quando é possível acessar a Imagem até o término da Missa de Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 21h30.

Já o atendimento na secretaria do Santuário estará funcionando no Centro Pastoral, por trás da imagem da Santa: de segunda a sábado, das 8h às 12h, e das 13h às 18h. No domingo, das 6h às 18h.

