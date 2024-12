Tragédia no Morro da Conceição: Dono de empresa que instalou placas solares é indiciado pela Polícia Civil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Outras três pessoas também foram indiciadas no inquérito. Queda do teto do Santuário deixou dois mortos, no dia 30 de agosto deste ano

A Polícia Civil de Pernambuco decidiu indiciar criminalmente quatro pessoas após as investigações do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, localizado na Zona Norte do Recife, ocorrido em agosto deste ano. Na ocasião, duas pessoas morreram e 25 ficaram feridas.

O resultado da investigação foi apresentado nesta quarta-feira (11). O dono da empresa responsável pela instalação de placas solares no teto do santuário e três funcionários foram indiciados por dois homicídios com dolo eventual e por quatro lesões corporais.

Segundo o delegado Rafael Duarte, responsável pelo inquérito, a decisão foi tomada porque se verificou que a empresa não elaborou um laudo técnico com profissional habilitado para identificar os danos e riscos que existiam na estrutura.

Ele afirmou que o inquérito foi concluído com base em "provas suficientes para que não haja dúvidas para o Ministério Público".

"Teve todo um empenho da Polícia Civil nessa investigação, justamente pela repercussão, não só pelas vítimas físicas, mas pelos danos psicológicos causados à população."

O laudo técnico do Instituto de Criminalística Professor Armando Samico, divulgado em 25 de novembro, apontou como principal causa do desabamento a oxidação de parafusos e chumbadores da estrutura metálica do teto. Segundo o documento, a infiltração de água no teto e nas paredes teria causado um "elevado grau de degradação", comprometendo a estabilidade da estrutura.

Além disso, o peso adicional das telhas, do forro, da manta asfáltica e das placas solares foi identificado como fator secundário para o colapso. "Não pode se precisar a quanto tempo a coberta do Santuário vem sofrendo esse processo de degradação, que atingisse a estrutura metálica, fato que possivelmente teria sido evitado se houvesse um plano de manutenção prévio", destacou o perito criminal Fernando Luiz da Silva.

Relembre o desabamento

No dia 30 de agosto deste ano, o teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife, desabou durante a distribuição de cestas básicas para a comunidade. A tragédia resultou na morte de Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, de 58 anos, além de deixar 25 pessoas feridas.

Na ocasião, a Associação Pernambucana de Energias Renováveis (APERENOVÁVEIS) emitiu uma nota lamentando o ocorrido e declarando estar à disposição dos órgãos oficiais para colaborar na investigação das causas do desabamento.

O incidente ocorreu 99 dias antes da tradicional Festa do Morro e chamou atenção para as condições estruturais do local, especialmente após a recente instalação de painéis solares no Santuário.

Atuação das autoridades

Os trabalhos periciais foram conduzidos de 30 de agosto a setembro, período em que foram recolhidos e analisados materiais como parafusos da estrutura e imagens de câmeras de videomonitoramento.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE) também acompanhou a investigação e reforçou que problemas dessa natureza são resultado de uma combinação de fatores.

A Polícia Civil ressaltou que as diligências complementares e a análise do laudo técnico do Instituto de Criminalística fortaleceram a robustez do inquérito. "Com essa finalização, a gente garante a participação da Polícia Civil e a justiça sendo feita", concluiu o delegado.