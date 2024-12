Após mais de dez dias, 120ª Festa do Morro chega ao fim com emoção, fé e louvores à Nossa Senhora da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com 11 dias de atividades, a maior festividade católica de Pernambuco, a popular Festa do Morro, terminou com muita emoção, louvores e fé neste domingo (8).

Com o tema "120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro", em referência ao Jubileu de 2025 que a Igreja vivenciará no próximo ano, a celebração fez milhares de fiéis subirem as escadarias do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, para homenagear a padroeira afetiva da cidade, Nossa Senhora da Conceição.

O dia no santuário contou com missas, novenas, procissões e uma onda de gratidão à Nossa Senhora da Conceição por conquistas e dádivas. As santas missas foram realizadas de forma alternada, entre o palco e o santuário.

Na área externa, as celebrações aconteceram a partir da meia-noite deste domingo e seguiram às 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e às 14h. Dentro do Santuário, a celebração de 1h abriu a sequência das demais santas

missas, às 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e às 15h.

A procissão de encerramento, que levou em cortejo o andor com a imagem da Imaculada Conceição, saiu do Cais do Apolo, no Bairro do Recife, às 15h.

A romaria seguiu pela Ponte do Limoeiro, Avenida Norte Miguel Arraes, Estrada do Morro da Conceição (via de descida dos veículos), até o alto do morro. A caminhada religiosa terminou por volta das 18h45.

Às 19h, foi iniciada a solene celebração de encerramento da 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro, que foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa. Assistiram à missa a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, acompanhada da vice, Priscila Krause, e o prefeito do Recife, João Campos.

Na ocasião, dom Paulo Jackson homenageou as famílias que foram afetadas pela tragédia do dia 30 de agosto, quando o teto do santuário desabou durante a distribuição de cestas básicas na comunidade e deixou 25 feridos. Duas pessoas morreram: Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, de 58.

O Morro da Conceição e todo o Estado passam do luto ao recomeço, ao dar os passos seguintes após a reconstrução do templo religioso. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh) entregou, no dia 26 de novembro, a coberta do santuário totalmente restaurada, ação que recebeu um aporte de R$ 1,5 milhão após o teto do espaço desabar.

"Já venho, há alguns anos, ao Morro celebrar a minha fé junto com as pessoas e professar algo que é maior do que nós. Trabalhamos muito este ano para que este Santuário estivesse de pé. Foram 60 dias de obras para as pessoas professarem a sua fé em segurança", disse a governadora Raquel Lyra.

"Aqui agradeci pelo ano que passou e pela oportunidade de fazer parte da história desse lugar, relembrando a história de Seu Antônio e Dona Maria, falecidos na tragédia de agosto. Também pedi bênção e sabedoria para tudo o que vem pela frente."

Com o encerramento das comemorações, o governo de Pernambuco iniciará a segunda etapa do projeto, que inclui substituição de esquadrias de vidro, recuperação de acabamentos internos, instalação de um novo forro acústico em gesso, melhorias na iluminação e reorganização da área externa.

O investimento total do governo do Estado será de R$ 3 milhões, considerando também a assinatura do segundo termo de fomento.