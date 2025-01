Mercado da Boa Vista tem mais uma etapa de requalificação concluída

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mais uma etapa de requalificação do Mercado da Boa Vista, no Recife, foi entregue nesta semana. O equipamento público recebeu melhorias na praça de alimentação, nova iluminação na parte externa e interna, sinalização, mobiliários e lixeiras.

As obras receberam investimento de mais de R$ 820 mil e fazem parte do plano de reformas e requalificação em mercados e feiras públicas da capital pernambucana.

Um dos novos itens do mercado é uma coberta construída com chapas de policarbonato, que permitem a entrada de luz natural e reduzem a sensação de calor no ambiente. Também foram instalados toldos translúcidos, que podem ser abertos e fechados conforme a necessidade, e calhas para a drenagem das águas da chuva.

A reforma incluiu, ainda, o retoque da pintura do piso em granilite, a colocação de novas lixeiras e a instalação de postes de iluminação. Em parceria com a empresa Coca-Cola também foram instaladas mil sombrinhas de frevo e novos mobiliários, como ombrelones, bistrôs, mesas e cadeiras, além de melhorias na sinalização de apoio, banheiros, acessos, totens e fachadas dos estabelecimentos.

A requalificação foi feita pela Prefeitura do Recife, por meio da CONVIVA Mercados e Feiras. “Esse é mais um passo importante do Mercado da Boa Vista. Em nossa primeira gestão, fizemos uma requalificação e agora atendemos a uma demanda muito grande, que foi fazer uma estrutura coberta mais adequada, principalmente para os dias de chuva”, explicou o prefeito João Campos.

Em 2021, o mercado recebeu intervenções da ordem de R$ 900 mil. Na época, foi feita a pintura geral da estrutura, recuperação da cobertura, nivelamento dos pisos internos, instalação de novos sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem, substituição de luminárias, entre outras ações.