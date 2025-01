Previsão do tempo: Apac renova alerta de chuvas para regiões de Pernambuco; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta segunda-feira (13), a Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, emitiu um alerta de Estado de Atenção devido às fortes chuvas que atingem Pernambuco. Segundo a APAC, as pancadas de chuva podem ocorrer de moderada a forte, com previsão de se estender até a terça-feira (14).

A região do Sertão, que está em estado laranja, será a mais atingida pelo sistema VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis), enquanto que as demais regiões apresentam estado amarelo. Por conta dos grandes riscos, todas as regiões seguem com Aviso Meterológico e a população deve seguir as orientações da Defesa Civil.

Imagem de alerta da APAC sobre chuvas em Pernambuco - Divulgação/ APAC

O que é Estado de Atenção?

É um alerta emitido quando existe uma chance de chuva moderada a forte, com potencial para severo. Veja as características que indicam Estado de Atenção.

Previsto chuva moderada a forte

Probabilidade moderada (dispersa)

Risco médio a alto

Potencial acima de 50mm

É muito importante ficar atento as orientações dos orgãos de defesa, principalmente em áreas de risco.