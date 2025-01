Prefeitura do Recife investe R$ 8,5 milhões em obra de contenção de encosta em Nova Descoberta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O serviço está sendo executado no Córrego do Beiju, e vai beneficiar diretamente mais de 400 pessoas que vivem na Zona Norte da cidade

Na tarde desta sexta-feira (17), O prefeito em exercício, Victor Marques, vistoriou os trabalhos na nova obra de contenção definitiva de encosta na capital. Desta vez, a área beneficiada é a Rua João Sérgio de Melo, na localidade do Córrego do Beiju, em Nova Descoberta, Zona Norte da cidade. A atual gestão municipal está investindo R$ 8,5 milhões no serviço, que deve beneficiar diretamente mais de 400 pessoas que vivem no local.

Segundo Victor, serão 17 mil metros quadrados de solo grampeado e 1,6 mil metros quadrados de biomanta. "Esta encosta une duas tecnologias inovadoras, que são a biomanta e o solo grampeado. É a segurança e a tranquilidade que ela vai trazer para as 400 pessoas que moram aqui. É poder dormir sossegado, sabendo que, mesmo nas chuvas mais fortes, a sua família e a sua casa estão a salvo", afirmou Victor Marques.

A técnica empregada na obra é a de contenção definitiva em solo grampeado, que utiliza barras de aço e concreto para reforçar a terra e evitar deslocamentos de grandes massas.

Como funciona a Biomanta

Na prática, a biomanta retém a umidade do solo, reduz a velocidade da água da chuva que escorre pela encosta, protege as sementes de plantas da erosão e cria um ambiente propício para o crescimento da vegetação. Com o tempo, as raízes das plantas se entrelaçam com a biomanta, fortalecendo ainda mais a estabilidade do solo.

Além disso, também serão construídos oito muros de arrimo, totalizando 303 m², 482 metros de canaleta de drenagem, 9,6 m² de piso em concreto e 431 metros de assentamento de corrimão com guarda-corpo. Os serviços tiveram início em abril de 2024 e devem ser finalizados no início do segundo semestre deste ano.