Oficina Francisco Brennand recebe evento com corrida e aulas de yoga em fevereiro

O evento terá circuitos de 5Km e 10Km, aulas de yoga e entrada promocional no museu; premiação inclui artes do próprio Francisco Brennand

A Oficina Francisco Brennand será palco de um circuito de corrida, o TF Experience, que ocorre no dia 1º de fevereiro. É a primeira vez que a instituição realiza um evento desse tipo, que também contará com aulas de yoga ao longo do dia.

Ao todo, 600 competidores poderão entrar em contato com os 700 hectares de reserva de Mata Atlântica que circundam a propriedade localizada na Várzea, na Zona Oeste do Recife.

O evento terá circuitos de 5Km e 10Km, além de 60 participantes nas aulas de yoga, que acontecerão em meio ao bambuzal da propriedade. A realização é da Track&Field Recife.

“É uma oportunidade de unir esporte, cultura e natureza de maneira singular” destaca Marcos Baptista, presidente da Oficina Francisco Brennand.

Os participantes terão entrada com preço promocional no museu no dia do evento, no valor de R$ 30,00. Monitores da Oficina farão visitas mediadas, de hora em hora, atendendo pequenos grupos.

“A ideia é que eles possam curtir o dia em família logo após as atividades esportivas, conhecendo em detalhes a obra de Francisco Brennand”, explica Cris Luna, diretora da instituição.

Prêmios



Os corredores serão premiados com artes de Francisco Brennand. Os atletas com melhor desempenho poderão receber medalhas de cerâmica e ovos desenhados especialmente para o evento.

Programação

A concentração dos corredores será às 5h30 da manhã, na Oficina. As largadas acontecem às 6h10 (10km) e às 6h30 (5km). As premiações estão previstas para as 9h.

As aulas de yoga ocorrem nos horários das 6h e 7h da manhã, no bambuzal da Oficina, com a equipe do Pura Luz Yoga.

A primeira chamada é às 6h da manhã, com a intervenção de Maprem Zaki, mestre em Kriya Kundalini Yoga, técnica indiana que trabalha meditação e respiração.

Às 7h da manhã, a aula é com Aurélio Cardoso, também do Pura Luz, com a Vinyasa Yoga, aula com sequência de movimentos (posturas) e respiração.

Cronograma TF Experience| Oficina Francisco Brennand:

5h30: Início do evento



6h00: Aquecimento (10km)



6h00 - Aula de yoga com Maprem Zaki



6h10: Largada (10km)



6h20: Aquecimento (5km)



6h30: Largada (5km)



7h00 - Aula de yoga com Aurélio Cardoso



9h00: Premiação

Como participar



Corrida

As inscrições para a corrida estão esgotadas. E a retirada dos kits será nos dias 30 e 31 de janeiro, das 9h às 22h, na Loja Track&Field do RioMar Shopping.

Aulas de yoga

Ainda há vagas para as aulas de yoga, no valor individual de R$ 90,00. As inscrições são feitas exclusivamente no aplicativo da TFSports.

A Oficina Francisco Brennand fica localizada na Propriedade Santos Cosme e Damião - Rua Diogo de Vasconcelos, S/N, Várzea, Recife/PE.

