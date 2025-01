Alerta de chuvas: Apac prevê chuva moderada a forte em regiões de Pernambuco; veja quais

Nesta terça-feira (21) a Agência Pernambucana de Águas e Clima, Apac, emitiu um alerta para a população, indicando "estado de observação" devido à atuação de um sistema meteorológico conhecido como Cavado, que quando está em altos níveis, deixa o tempo instável.

Segundo a agência, a previsão do tempo é de pancadas de chuva na noite desta terça e na madrugada e manhã da quarta-feira (22). Com intensidade de moderada a pontualmente forte, as chuvas devem chegar às regiões do Sertão do Pajeú, Central e Araripina, além do litoral, em especial na Mata Norte e nos municípios mais ao norte da Região Metropolitana do Recife, como Paulista e Olinda.

A Apac orienta que a população siga as instruções da Defesa Civil.

Imagem de alerta emitido pela Apac (21/01/2025) - Divulgação

O que são Cavados?

Apesar do nome pouco conhecido, Cavados são eventos comuns na meteorologia: são correntes de vento que favorecem a formação de nuvens de tempestade, ocorrendo diversas vezes por ano.

Diferença entre Cavado e Frente Fria

A principal diferença entre cavado e frente fria é a intensidade e o impacto que causam no clima.

Enquanto o cavado provoca instabilidade local, com chuvas mais isoladas e sem grandes variações de temperatura, a frente fria resulta em um resfriamento significativo, ventos fortes e chuvas mais generalizadas, alterando de forma mais dolorosa o tempo na região afetada.