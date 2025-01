Fortes chuvas no Grande Recife: Saiba onde encontrar abrigos e quem acionar em casos de emergência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A prefeitura do Recife divulgou pontos de apoio para atender população. Confira a lista de pontos de apoio mais próximos e os telefones de emergência

CHUVAS NO GRANDE RECIFE

Na manhã desta terça-feira (28), a região metropolitana do recife amanheceu com fortes chuvas que se iniciaram desde o fim de semana.

Com muitos pontos de alagamento e locais com chuvas mais intensas, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) declarando estado de atenção até as 16h, para o Estado.

Assim como a Apac, a prefeitura do Recife também publicou um alerta devido as fortes chuvas na região.

O Centro de Operações do Recife (COP) alerta em comunicado "Identificamos algumas ocorrências por causa das chuvas, como alagamentos e a possibilidade de deslizamentos".

Para aqueles que tem a necessidade de deixar suas casas pelas condições de risco provocadas pelas chuvas a prefeitura divulgou pontos de apoio, saiba qual é o mais próximo da sua residência.

Pontos de apoio

Os pontos de apoio divulgados pela prefeitura podem ser conferidos a no site acaoinverno.recife.pe.gov.br que indica quais são os abrigos ativos da Região Metropolitana do Recife.

ESCOLA MUNICIPAL DE AGUA FRIA - R. dos Craveiros, 441 - Campina do Barreto, Recife - PE, 52121-370

CENTRO SOCIAL BIDU KRAUSE - Tv. Onze de Agosto, s/n - Curado, Recife - PE, 50791-480, Brazil

IGREJA BATISTA COQUEIRAL - R. Alcântara, 176 - Coqueiral, Recife - PE, 50920-620

IGREJA BATISTA DO CAÇOTE - R. Dona Ana Aurora, 2042 - Areias, Recife - PE, 50870-540

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - R. Rio Paranaíba, 541 - Ibura, Recife - PE, 51230-180, Brazil

Contatos para emergências

Em casos de complicações causadas pelas chuvas, use os contatos disponíveis para atender a população.