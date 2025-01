Em encontro, prefeitos debatem alternativas para potencializar o Litoral Norte através da economia e turismo náutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento contou com a participação de gestores dos municípios de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Goiana, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá

Prefeitos de cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), que compõe o Litoral Norte, participaram de um encontro para debater alternativas para potencializar a economia e turismo da área litorânea.

O evento, Conexão Litoral Norte, contou com a presença de gestores dos municípios de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Goiana, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá.

Como resultado, o encontro concretiza a assinatura do terno de cooperação e compromisso entre as prefeituras para o início das tratativas e reuniões para deliberar as ações.

Prefeita de Olinda ressalta importância do evento

"Olinda tem praias belíssimas, tem a praia de Maria Farinha, a Coroa do Avião, tem a caldeirada de Itapissuma, tem o Forte Orange de Itamaracá", enalteceu a prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

"A gente discutiu quais são as prioridades, quais são as primeiras ações que a gente precisa tomar. A partir desse encontro, sai uma carta de intenção para que a gente consiga junto ao estado, inclusive, colocar em prática. A gente fez essa primeira reunião de alinhamento, mas as próximas já são para colocar em prática de fato aquilo que a gente julga necessário para fazer dar certo e potencializar esse turismo", comentou a prefeita.

Gestores marcaram presença no encontro

O encontro contou com a presença dos prefeitos Mirella Almeida (Olinda), Felipe Andrade (vice de Paulista), Júnior de Irmã Teca (Itapissuma), Paulo Galvão (Ilha de Itamaracá) e Elcione Ramos (Igarassu). O município de Goiana foi representado pelo secretário de turismo, Alexandre Carvalho. Já o Governo do Estado marcou presença através do secretário executivo de gestão de políticas públicas, Cláudio Asfora.

O presidente José de Anchieta representou a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH); e Fabíola Nardoto, a Superintendência do Patrimônio da União (SPU). A Instância de Governança Costa Náutica Coroa do Avião se fez presente com a presidente Ana Alves e a vice Annelijn Van Der Hoek.

"Demos um salto de qualidade no planejamento e estratégia e fazer a transformação do Litoral Norte. As cidades hoje estão irmanadas com o objetivo de alavancar o turismo da região. Saímos muito otimistas”, enfatizou a prefeita de Igarassu, Elcione Ramos.

