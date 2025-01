Primeiro leilão do Edifício Holiday, no Recife, não recebe ofertas; segundo acontece no próximo dia 20

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Próxima sessão será realizada no dia 20 de fevereiro na modalidade online, a partir das 11h, com lance mínimo no valor de R$ 21,4 milhões

Marco da arquitetura moderna do Recife, o Edifício Holiday, localizado em Boa Viagem, Zona Sul da cidade, foi a leilão nesta quinta-feira (30). A sessão aconteceu após mais de um ano de adiamentos, mas não recebeu nenhuma oferta. O lance inicial para arrematar a edificação era de R$ 35.731.026,76.

Sem a concretização da venda, os proprietários dos apartamentos deverão esperar mais pela solução do imbróglio que se arrasta desde 2019, quando o prédio foi interditado. A alienação do imóvel por meio de leilão foi determinada pela Justiça como forma de arrecadar fundos para indenizar os proprietários.

O próximo leilão será realizado no dia 20 de fevereiro na modalidade online, a partir das 11h, com lance mínimo no valor de R$ 21.438.616,05.

Os interessados em participar do certame devem se cadastrar no site da empresa Lance Certo Leilões (www.lancecertoleiloes.com.br). A dinâmica será conduzida pelo leiloeiro Luciano Rodrigues, que vai receber os lances e os interessados devem cobrir as propostas.

Adiamentos

Interditado desde março de 2019 após requerimento da Prefeitura do Recife, o Edifício Holiday teve seus 476 apartamentos completamente desocupados.

O imóvel apresentava risco de incêndio devido à precariedade de suas instalações elétricas e falta de recursos para restaurá-las, já que ele enfrentava uma inadimplência mensal de mais de 60%.

Além dos apartamentos distribuídos em 17 andares, o Holiday tinha 17 lojas comerciais e boxes. Ao todo, são cerca de 15 mil metros quadrados de área construída e aproximadamente cinco mil metros quadrados de área de terreno.

O primeiro leilão do Holiday havia sido marcado em novembro de 2023 para o dia 28 de março de 2024, pelo então juiz do caso, Luiz Rocha. Mas, em março de 2024, o novo juiz adiou o leilão, que foi realizado nesta quinta-feira.

Holiday não pode ser demolido

Ainda que seja concretizada a venda em leilão, o Edifício Holiday deve ser preservado como patrimônio arquitetônico e não pode ser demolido integralmente. O vencedor do certame deve obedecer às diretrizes para intervenção estabelecidas no Plano Diretor do Recife, mantendo as características históricas e urbanísticas da edificação e, respeitando, ao mesmo tempo, o direito dos proprietários.

De acordo com a ficha de diretrizes elaborada pela Prefeitura do Recife para orientar o comprador do edifício, o Holiday não deve ser demolido ou descaracterizado a menos que “comprovadamente, seja atestado comprometimento considerável da estrutura”.

O pedido da ficha de diretrizes foi feito pelo juiz do caso, com a justificativa de reconhecer que “as características do imóvel e sua grande interferência na paisagem urbana e na memória afetiva da população”.