Chefe do Estado-Maior do Exército detalha avanços com projeto da Escola de Sargentos no Nordeste

A unidade de formação militar do Exército em Pernambuco será referência no Brasil e terá estrutura alinhada aos padrões internacionais

O Comando Militar do Nordeste, no Recife, recebeu nesta terça-feira (4) a visita do General de Exército Richard Fernandez Nunes, Chefe do Estado-Maior do Exército (EME), para tratar de temas estratégicos para a Força Terrestre, com foco na modernização e na formação de novos militares.

Um dos principais assuntos discutidos foi a construção da primeira Escola de Sargentos do Exército (ESE) no Nordeste, que será instalada no município de Paudalho, Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O projeto, que tem grande importância para a formação e capacitação dos sargentos do Exército Brasileiro, encontra-se na fase de aquisição do terreno e planejamento técnico.

Segundo o General Richard Fernandez Nunes, Chefe do Estado-Maior do Exército, a implantação do centro de formação segue um rigoroso ciclo de planejamento para garantir que a estrutura esteja alinhada aos padrões da Força Terrestre.

"Estamos em uma fase agora de preparação do terreno. É um empreendimento de custo elevado, com temas que precisam ser discutidos em todos os níveis para que possamos prosseguir de maneira ordenada", destacou o General.

Exigências ambientais do projeto

Além da parte estrutural, o projeto também passou por ajustes para atender às exigências ambientais da área escolhida. A expectativa é de que os estudos ambientais sejam concluídos até o final de 2025, permitindo que a fase de terraplanagem tenha início em seguida.

"Os temas ambientais sempre estão na pauta pois a escolha dessa área foi pensando nisso. Nós temos toda a preocupação de fazer desse empreendimento um modelo de manejo ambiental", explicou o General.

Início das obras

A previsão é de que as obras da Escola de Sargentos do Exército tenham início em 2027. O empreendimento representa um passo estratégico para o fortalecimento da formação militar na região, consolidando Pernambuco como referência no treinamento e qualificação de novos sargentos para as Forças Terrestres.