ONG que funciona como abrigo nas chuvas vai reconstruir sede para continuar a atender moradores do bairro Coqueiral, no Recife

Com chuvas intensas dos últimos dias, ONGs tem se empenhado na construção de abrigos para população fragilizada na Região Metropolitana do Recife

O Instituto Solidare, que funcionava com como abrigo, iniciou na última quinta-feira (6), a reconstrução de sua estrutura, no bairro Coqueiral, situado no Recife, impulsionado pelas chuvas que atingiram a capital pernambucana.

Com a insegurança ques as incentes trouxeram, a ONG buscou apoio financeiro de instituições do exterior para recosntrução da nova sede.

Nova sede

Atualmente 2.500 pessoas são assistidas diretamente, se somadas de forma indireta o número chega a 10 mil. Com a reinauguração, prevista para fevereiro de 2026, a estimativa é de aumentar mais mil pessoas atendidas, chegando a 3.500 beneficiários.

A nova sede contará com uma estrutura de quatro pavimentos. Durante o período de obras, um prédio situado na mesma rua abrigará os 18 projetos existentes no instituto.

A construção está sendo financiada, principalmente, pelo irlandês Stephen O'Sullivan, representante da The Edward Gostling Foundation.

“Buscamos projetos que geram impacto nas respectivas comunidades e quando identificamos o Instituto Solidare, através do John Doddrell, percebi que era exatamente o tipo de projeto que gostaria de apoiar, pela dedicação das pessoas, pela excelência do trabalho e, principalmente, pelo impacto", pontou Stephen.

O financiador ainda contou que o prédio antigo foi demolido devido a inundações. "Quando vimos que eles precisavam de um novo prédio, por causa dos problemas de enchente, de inundação, estudamos o projeto e resolvemos providenciar o apoio necessário para este novo prédio”, afirma Stephen O'Sullivan.

O Instituto

O Instituto Solidare é uma ONG que nasceu quando o pastor da Igreja Batista em Coqueiral, José Marcos, natural de Caicó, veio morar no Recife aos 21 anos.

Militar do exército, o pastor largou a carreira ao perceber um novo propósito de caridade em sua vida. "Em 2005 a igreja compreendeu bem isso e esboçamos nosso primeiro projeto social para ajudar crianças da nossa comunidade", explicou José Marcos.

O deputado estadual João Paulo (PT), presidente da frente parlamentar do Rio Tejipió, esteve no evento desta quinta-feira, enaltecendo a mobilização positiva da ONG na comunidade.

“Com a chuva, estamos vendo as tragédias acontecendo, não só as tragédias com as mortes, mas também com as famílias que trabalham anos e anos construindo uma melhoria na sua qualidade de vida, com um colchão, geladeira, móvel e tem tudo isso destruído.", pontou João Paulo. "Acredito que o trabalho aqui deveria ser referência a todas as igrejas do Brasil e do mundo, que é o de proteger aqueles que mais precisam”, avalia o deputado estadual.